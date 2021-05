La reacción de Carmen Barbieri tras ser eliminada de MasterChef: qué le dijeron los jurados

Carmen Barbieri quedó eliminada anoche de MasterChef Celebrity en una gala que emocionó a jurados y participantes por las palabras que tuvo la vedette al despedirse del certamen. Cabe recordar que ella tuvo que ser reemplazada por su hijo, Fede Bal, debido a que se complicó su cuadro de coronavirus (Covid-19) que la llevó a estar internada en una cama de terapia intensiva.

Ayer por la noche, Barbieri estuvo en el ojo del conductor, Santiago del Moro, y de los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis junto con el resto de los participantes que buscaban seguir en el certamen: Alex Caniggia, Juanse, Gastón Dalmau y Dani La Chepi.

"Muchas gracias. Estar en este programa me hizo volver a ser yo, a tener ganas de salir de casa. Fue el remedio que necesitaba", expresó conmovida haciendo referencia a su recuperación tras estar muy delicada por coronavirus. "Me esperaron a que me recuperara. Muchas gracias. Gracias por el respeto y el cariño. Estoy orgullosa de haber pasado por este programa", continuó y para cerrar, agregó: "Me voy muy feliz. Los voy a extrañar a todos".

El jurado le dedicó unas palabras antes de su partida. "Este programa creo que te humanizó en varios sentidos, el antes, el durante y también el después. Verte así en las hornallas con tu alegría, tus brillos. Desde que entraste por esta puerta nos emocionaste a todos", expresó de Santis.

Por su parte, Betular señaló: "Fede nos contaba: ’No sabés lo que es mamá, cuando venga acá la vas a amar’. Y es verdad, es muy fácil encariñarse con alguien como vos. Te respeto, te admiro mucho desde antes y, ahora que te conozco, mucho más. Y los que te decimos gracias somos nosotros, por todo lo que nos diste. Esperarte fue un placer".

Para finalizar, Martitegui cerró: "Fue tan lindo verte entrar, dije: ’Esta mujer salió de una terapia intensiva y viene acá'. Y Fede nos contaba las ganas que tenías. Nunca pensé que te ibas a ir, te vamos a extrañar. Fue una alegría conocerte, Fede se queda corto. Y si por mí fuera, si hubiera un Masterchef 3, te meto de cabeza".