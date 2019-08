La reacción de Charlotte, la furia de Alex y la posición de Axel, el Caniggia "perfil bajo"

El viernes por la noche, Mariana Nannis decidió tomarse un vuelo y regresar a la Argentina para, de acuerdo a su relato, "rescatar" a su marido, Claudio Paul Caniggia, de "las drogas y la prostitución". A su lado se encontraba su hijo menor, Alex. "Estábamos en Madrid, vimos lo que pasaba y decidimos venir", confirmó la rubia en su paso por el ciclo de Susana Giménez.

La reacción de Charlotte Caniggia tras la dura entrevista de Mariana Nannis

Charlotte se encontraba en el país. Instalada en uno de los cuatro departamentos que sus padres compraron en el hotel Faena, la rubia recibió a su madre y a su hermano. Sabía que Nannis daría una fuerte entrevista en Telefe, pero optó por el silencio. Mantuvo en líneas generales la misma estrategia que adoptó cuando estalló el primer escándalo: el rumor de que sus padres estaban separados y que el ex futbolista estaba de novio con la modelo Sofía Bonelli. Pero hubo un llamativo detalle que no pasó inadvertido por los seguidores de la participante de Bailando por un sueño.

Pese a su silencio, la rubia dejó de seguir en las últimas horas a su padre en Instagram. Sin embargo, sigue compartiendo posteos en sus redes sociales como si nada pasara. Se mostró, por caso, haciéndose un tratamiento estético y luego compartió una serie de selfies, aunque sin escribir ni una sola palabra. Tampoco respondió ninguno de los comentarios que sus seguidores le escribieron en su muro. Se llamó, una vez más, a silencio.

La furia de Alex: "Mi papá es una lacra, un HDP"

Alex, en cambio, no sólo habló de la grave denuncia de su madre -quien entre otras cosas acusó a su marido de haber ejercido violencia de género-, sino que además se puso de su lado. "Mi padre es un HDP, una lacra humana. Para mí no existe. Amo a mi madre, quien me enseñó a respetar a las mujeres", disparó desde Twitter horas después de que culminara la participación de Nannis en lo de Susana.

Tercera posición: cómo reaccionó Axel, el hermano "bajo perfil" de los Caniggia

Mientras tanto, el hijo mayor de Claudio Paul y Mariana Nannis mantuvo su marcado bajo perfil. Axel no sólo no regresó a la Argentina, sino que además se abstuvo publicar cualquier tipo de mensaje que hiciera alusión a la mediática crisis familiar. Eso sí, el artista plástico fue el único de los tres hijos del matrimonio Caniggia-Nannis que no dejó de seguir a su padre en Instagram.

Hace más de diez días que no postea nada en sus redes sociales y ese es un dato llamativo, teniendo en cuenta que no alteró sus posteos cuando el escándalo de la separación estalló en Argentina. En efecto, hace una semana le envió un emotivo mensaje de cumpleaños al actor Robert De Niro. De su familia: ni una sola palabra.

El contraataque de Caniggia que despertó la furia de sus hijos

El "Pájaro" tampoco se quedó callado. Horas después de la polémica entrevista de su todavía mujer, el ex futbolista publicó un duro comunicado en Instagram en el que acusó de insana a Nannis.

Una pericia psiquiátrica de Mariana urgente, ya que no está en su sano juicio. Más que por mí, lo haría por mis hijos y todas aquellas terceras partes que son hoy por hoy víctimas de una situación de insania.

Si bien no es lo que quería hacer, creo que es mi deber. Mariana está fuera de sus cabales y esto no es de hoy, ni de ayer.

Es por eso que hemos llegado a lo que hemos llegado desde hace años ya.

Eso no fue todo. Asesorado por su abogado, Fernando Burlando, el ex futbolista escribió un segundo comunicado en el que insistió en el delicado presente que atraviesa la madre de sus hijos.

Este es un momento doloroso, para mí y para mis hijos; y quiero suponer que para su madre tampoco debe ser grata esta clase de exposición y vergüenza que ella misma promueve.

Mi vida ha sido siempre la que es ahora. Absolutamente transparente. No tengo que ocultar ninguna conducta objetable. Lo mío ha sido siempre le trabajo, ir al frente y el mismo perfil que voy a seguir manteniendo.

Me duele en el alma que un gran amor termine en este show grotesco del que no pienso formar parte"

Quizás por eso creo necesario que a través de ayuda profesional se trate de establecer qué le ha pasado, en qué curva emocional acaso haya perdido la estabilidad psíquica que hace que se comporte de esta manera tan dolorosa para sus hijos y para mí.

Es este un razonamiento que fluye del más elemental sentido común que por ello comparten las personas que me conocen y que la conocen. Y es la conclusión a la que llegan las personas que desde afuera asisten a este espectáculo patético.

Quizás la pericia de quienes tienen el conocimiento necesario para estudiar la mente humana tengan la respuesta. Más allá de esto, yo seguiré siendo quien soy y haré lo que corresponde.

La grave denuncia de Alex contra Burlando y su padre

La insistencia en la inestabilidad psicológica de Nannis enardeció a uno de sus hijos: Alex. El instagramer, que se autodenomina "El emperador", también apuntó contra el abogado de su padre, Fernando Burlando.

"Burlando tratando de loca a mi madre y como siempre desestimando a la víctima por ser mujer", disparó furioso, al tiempo que agregó: "Yo sé lo que viví. Y nadie más sabe lo sabe. Mamá, siempre conmigo".

Por último, Alex también se encargó de aclarar que no recibe dinero de su padre, en línea con una de las denuncias que hizo Nannis en el programa de Giménez: "Vine a resguardar el patrimonio de mis hijos, porque me esconde el dinero".

Síganla chupando los que me dicen mantenido"

"Ah, por si piensan que mi padre me mantiene: las pelotas grandes que tengo me mantienen. Desde los 19 que vine a la Argentina al Bailando me mantengo solo. Tengo mi propio programa, hice ya tres temporadas y me va muy bien porque soy el puto amo. Así que síganla chupando los que me dicen mantenido, la tienen bien adentro".