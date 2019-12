La reacción de los hijos de Paula y Pedro al enterarse del embarazo y el palito del actor

Se agranda la familia. Paula Chaves y Pedro Alfonso compartieron el momento en el que les contaron a sus hijos (Olivia y Baltazar) que iban a tener una hermanita. La desopilante reacción de la hija mayor, el cuelgue del más chiquito y la respuesta: "¡No estabas gorda!".

Pese a que intentaron mantenerlo en secreto, la información trascendió y los medios llevaron el embarazo a sus titulares. "Hubiésemos querido sostener hasta estar listos de contárselo a Olivia y Baltazar. Pero alguien lo contó en la tele. Cuando todos comenzaron a escribirme entré en pánico. Fui corriendo al colegio de Oli para retirarla. Me paranoiqueé con que alguna maestra o mamá le dijera que iba a tener un hermanito. Me moría si se enteraba de la noticia de alguien que no fuésemos Pedro y yo. Al llegar, hablé con la directora y tanteé el terreno para el día siguiente. Sólo pedí discreción".

"El primer punto de la carta a Papá Noel que hicimos con Oli fue 'un bebé de verdad'. Ella se refería a los new born, los que parecen reales. Y el mejor remate fue contarles la novedad. Nos reunimos los cuatro frente al celular e hicimos un video selfie. Oli se emocionó: '¡Claro, mami; yo no le aclaré a Papá Noel que quería un bebé de verdad, pero de mentira'".

"Me levanté la remera y no podía creerlos: '¡Es en serio! Entonces no estabas gorda!'. Porque cada vez que me veían la panza se ilusionaban y yo les explicaba: 'No, es que mami no está muy en forma'. Y, mientras, en ese momento mágico dando la mejor de las noticias, Baltazar estaba obsesionado con un frisbee que había colgado en un mueble y que detectó en la pantalla. Se pasó el video emotivo diciendo: 'Papi, frisbee, allá'".

Pedro Alfonso se enteró por videollamada: "¡No entendía nada!"

“Iba en el auto a una reunión con los chicos de la productora DABOPE y me llamó Pau vía Facetime. Frené, estaba con los anteojos puestos y lo primero que vi fue el test de embarazo que ella me estaba mostrando por camarita. Yo ni sabía que se iba a hacer un test, así que no entendía nada”, reconoció en diálogo con la revista Pronto.

"Obviamente que más allá de la alegría y todo lo que genera un embarazo, lo primero que se me vino a la cabeza fue la temporada. Estábamos pro hacer la foto de la marquesina y fue todo un shock. Encima ella me grabó y tuve una reacción casi nula, ¡no reaccionaba! Hoy a la distancia creo que fue divertido y así fue como me enteré".