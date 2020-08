La reacción de Nati Jota al enterarse de que su ex está de novio con Ivana Nadal: "A ella no la bloqueé, pero sí la eliminé"

Las redes sociales estallaron a comienzos de esta semana, luego de que Ivana Nadal diera a conocer públicamente que se encuentra saliendo con Bruno Siri, el ex novio de Nati Jota.

Ante los comentarios negativos, cientos de internautas la acusaron de traicionar a la influencer, la modelo decidió poner un poco de paños fríos a la situación y aclaró que con Nati "nunca fueron amigas". "Nos habremos visto contadas veces en la vida", sostuvo.

A pesar de que había terminado hace varios meses, Nati jota decidió romper el silencio y contó que fue Siri el que le contó por mensaje de WhatsApp que había comenzado una relación con Ivana.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

"Los dos se contactaron conmigo. El viernes, por WhatsApp, me lo contó él. Fue un shock, yo estaba hablando con mi hermana y le digo ¡qué! Son dos mundos distintos, para mi no tienen nada que ver", contó.

Y agregó: "Ellos, que yo sepa, no se conocían. Me escribió por WhatsApp y me dijo que me quería decir algo. Entonces pensé, o me extraña o está saliendo con alguien. Una de dos, y fue la segunda opción. No esperaba la primera, era un tiro, pero seguro que no. Me pone que estaba saliendo con alguien que conocía. Yo corto en noviembre, mantuvimos un vínculo y nos vimos un tiempo más hasta febrero".

Sentada en el living de Los Ángeles a la mañana y visiblemente incómoda, la influencer detalló que poco después de la separación siguió intentando, y hasta buscando, una eventual reconciliación con Siri, la cual finalmente no se dio: "Yo lo estaba intentando, no se si él lo intentaba, pero yo buscaba que funcione. Me da vergüenza hablar de esto, pero me hago cargo porque yo desde el principio mostré mi relación con él".

En ese sentido, sostuvo que después de febrero rompió el vínculo que la unía a Siri y aclaró: "Después de febrero dejamos de hablar. Cada tanto nos preguntábamos cómo estábamos cada uno o dos meses y nada más. A mi lo que me sorprende es que yo no me había puesto de novia con alguien del medio, que es tipo ´bancatela porque este mundo es así´, yo no estaba preparada, mentalizada, para esto".

Sin dudarlo, Nati se mostró molesta con algunas actitudes de su ex y la modelo, y explicó que sus constantes demostraciones de amor la están perjudicando debido a que recibe decenas de mensajes hirientes en las redes. "Me lo contás el viernes, el domingo subís una foto y el lunes otras tres. Aparte, yo a él le expresé que me daba un poco de cosa y hay cosas que me parecen evitables", disparó.

Y sumó: "De todas maneras, si están tan enamorados y se lo quieren mostrar al mundo, está bien. Ivana es muy amorosa, como todos la pueden ver. Yo tenía un vinculo de cruzarla en distintas situaciones laborales. Siempre tuvimos y me tiró la mejor. Siempre fue muy agradable conmigo y no la bloqueé. Sí la dejé de seguir porque muchas fotos no tengo ganas de ver".

Leé más | Leer mas Tras la "gran Icardi" por salir con el ex de Nati Jota, Ivana Nadal fue por más y subió una foto con su novio

En este contexto, Nati remarcó que si bien con Ivana no son amigas, contó que compartieron varios mensajes por WhatsApp con la morocha en los que le contaba cómo estaba atravesando la ruptura con Siri. "Cuando hicimos una nota, que es la que está saliendo y en donde ella me presenta como su amiga, yo acababa de cortar y le conté que me estaba volviendo a hablar con él. No estoy enojada, pero sí me sorprendió un montón", cerró.