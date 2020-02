La reina de la controversia: ¿los nuevos afiches de Jimena Barón normalizan la prostitución?

En Palermo y en otros puntos de la ciudad, Jimena Barón publicó una serie de afiches en los cuales posa con medias de red sosteniendo un pancho. Como única leyenda, la acompaña un número de celular.

"Si andan por la calle, presten atención. No me dejan decir nada pero falta muy poco", advirtió a través de Twitter. Un llamado al número no agrega demasiado a la incógnita: sólo se escucha la voz de la actriz y cantante diciendo que "se viene algo increíble".

Controversia

Al igual que prácticamente todo lo que hace Barón, esta movida recibió críticas en las redes sociales. Así, muchos consideraron que estaba dotando de glamour a la prostitución, imitando el estilo de las publicidades con las que las trabajadoras sexuales promocionan sus servicios en la vía pública.

es hora de que todas cancelen a jimena baron, pintando la prostitución como algo lindo, normalizandola y poniendo carteles como si fuese divertido,la prostitución no es algo lindo, las mujeres no lo hacen porque quieren o pq les encante someterse, dejen de consumir a esta idiota pic.twitter.com/YR6OdafvtL — iärä (@_cigarrxts) February 3, 2020

"Jimena Barón esta promocionando sus temas mediocres con este formato cuándo todos sabemos que esto lo saben usar los proxenetas como propaganda para prostituir a las pibas víctimas de trata. No es feminista y claramente no tiene empatía, es una cínica de mierda", escribió una usuaria de Twitter.

"Es hora de que todas cancelen a Jimena Barón pintando la prostitución como algo lindo, normalizándola y poniendo carteles como si fuese divertido. La prostitución no es algo lindo, las mujeres no lo hacen porque quieren o porque les encante someterse, dejen de consumir a esta idiota", agregó otra.

Jimena Barón esta promocionando sus temas mediocres con este formato cuándo todos sabemos que esto lo saben usar los proxenetas como propaganda para prostituir a las pibas víctimas de trata. Jimena Barón no es feminista y claramente no tiene empatía, es una cínica de mierda. pic.twitter.com/jpgTEIRa8v — . (@diamantinax_) February 3, 2020

"Es realmente aberrante, una vergüenza", se lamentó otro comentario. "Nuevamente las chetas privilegiadas se burlan de la realidad de miles de mujeres sometidas, prostituidas y vulneradas. Lucran con la miseria".