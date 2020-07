La respuesta de Cinthia Fernández a un "machirulo": "Mi culo está bien lindo para mostrarlo"

Luego de un tenso episodio en “El Show del Problema” (Canal 9) en donde un entrevistado insultó a una de las panelistas del ciclo, Cinthia Fernández, el conductor, Nicolás Malgaldi, salió a repudiar el hecho en sus redes sociales con un hilo de Twitter.

“Hoy vivimos un episodio lamentable con un ‘productor’ de nuestro medio. Fue de esos momentos donde sale a la luz y se refleja una cierta porción de la sociedad señalando con una autoridad, prepotencia y violencia de género descalificando todo lo que se les presenta”, escribió.

“Este violento fue repudiado por todo el equipo y acompañamos a Cinthia Fernández con Silvina Luna, Mica Viciconte, José María Muscari (más todos los que no salen al aire) para decirles a todos ustedes que somos una generación que REPUDIA Y REPUDIARÁ a este tipo de personajes que en profundidad termina exponiendo a esos POTENCIALES FEMICIDAS que nos hacen sentir y lamentar la total desprotección de muchísimas mujeres”, agregó.

“NO A LA VIOLENCIA. NO A ESTOS MACHIRULOS. NO A ESTAS SITUACIONES. Los abrazo y agradezco la comprensión”, cerró Magaldi.

Todo comenzó cuando en el ciclo decidieron entrevistar a un manifestante, el productor Marcelo Lamorthe, que había ido a la Quinta de Olivos para quejarse de la prisión preventiva que le otorgaron al ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a más de cinco años de prisión por el caso Ciccone, y la posibilidad de que Lázaro Báez goce del mismo beneficio.

“¿La chica que sale todos los días desnuda en las redes sociales? ¿Con ella estoy hablando?”, dijo Lamorthe ante la consulta sobre si quién le preguntaba era Fernández.

“¡Bravo! ¡Bravo la libertad de expresión! ¡Machirulo! Quedate en tu casa. Yo puedo salir en culo y decirte lo que se me cante.”, respondió ella.

Después de escucharlo, la panelista realizó su descargo con una fuerte respuesta. “Con mi culo hago lo que quiero, lo que se me cante, y vos no tenés derecho a pegarle a nadie. Sos un irrespetuoso, un machista y eso en la tele no va. Este tipo de mamarracho no va en la televisión. Es violencia de genero. Es un machista, paparulo, nabo y boludo que se hace el canchero para figurar en dos programas de televisión”, sentenció.

“Te mando un beso, ignorante y maleducado. No cuidas al prójimo. Andá a tu casa y usá el barbijo que es un delito. A este pelotudo no tiene sentido darle lugar. Y mi culo está bien lindo para mostrarlo”, sostuvo la famosa.