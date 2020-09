La respuesta de Fede Bal, a quienes lo critican por exponerse: "¿Ellos van a pagar mis cuentas?"

La vida de Fede Bal sufrió un abrupto cambio este 2020: a comienzos de marzo, publicó un video en el que daba a conocer que le encontraron un "tumor maligno" en el intestino, mientras se encontraba encabezando la obra Mentiras inteligentes.

Desde entonces, el actor tuvo que someterse a duros controles y a una extensa rehabilitación que terminó, por suerte, con un final feliz. “Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino”, anunció a mediados de junio.

A causa de padecer esta enfermedad oncológica, el actor ahora representa a los pacientes de alto riesgo en caso de contraer COVID-19. Por esta razón, debe cuidarse más que el resto de las personas.

Algo que, según sus seguidores, no estaría ocurriendo debido a que el ex campeón del Bailando tiene decidido participar en distintos shows o programas en los próximos días.

Sin ir más lejos, Fede estuvo como invitado en el regreso de Andy Kusnetzoff a la conducción de Ph, podemos hablar. “Me pasan un dato de color. Le pagaron cincuenta mil pesos a Fede Bal para ir al programa”, habían contado en Confrontados.

Al mismo tiempo, el actor será parte de “MasterChef Celebrity”, el ciclo que conducirá Santiago del moro (quien ya se recuperó tras padecer COVID-19) y se estrenará el próximo 28 de septiembre.

Además del conductor, Analía Franchín -que también participará del reality de cocina de Telefe- también tuvo coronavirus, lo que despertó la angustia de Carmen Barbieri. Este hijo me hace sufrir tanto, es lo único que tengo y quiero que sea feliz. Pero ahora con la posibilidad de que tenga covid, me muero, él es un enfermo oncológico", había manifestado la capocómica, luego de haber sido diagnosticada con herpes Zóster, también conocido como "culebrilla".

Por esta razón, Fede recibió un sinfín de críticas por exponerse a la enfermedad que alteró la realidad de todos y no dudó en responderlas con un contundente descargo.

“Siempre me van a criticar. Más me critican, más comprendo que estoy por el camino correcto. Y si no salgo, si no voy a PH Podemos hablar o no voy a Masterchef, ¿de qué vivo? Esa gente que me critica, ¿va a pagar mis cuentas?”, disparó en una entrevista con la Nación.

Y agregó: “Estoy muy feliz de poder mostrar lo que sé de cocina, que no es tanto, pero la idea es aprender. Tengo platos ricos, pero no tengo magia en la cocina. Soy un chabón un poco básico, pero algo aprendí de mi vieja y mi abuela, grandes cocineras las dos. Espero dejarlas bien paradas y hacer un buen papel”. El hijo de Carmen, además, estrenará por streaming, el 25 de este mes, su propio unipersonal que tendrá el formato de un late night show.