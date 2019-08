La respuesta de Moria a Caniggia: "No hay nada que moleste menos en la vida que me digan travesti"

Todo comenzó a raíz del duro descargo de Mariana Nannis, quien relató que vivió durante muchos años varios episodios de violencia de parte de Claudio Paul Caniggia. Sin ir más lejos, durante su visita al programa de Susana Giménez contó que perdió un embarazo de dos meses a raíz de un empujón que le propinó el ex futbolista y que provocó que ella impactara contra un auto.

A partir de ahí, se dio a conocer un fuerte audio que el ex delantero de Boca le habría enviado a su ex mujer: "Una fiesta privada, ya arrancan mintiendo totalmente. Yo no estoy en ninguna fiesta privada nada, estoy en el lugar donde vivo yo, ¿entendés? Y estaba con dos chicos que están ahí y no tengo nada que ver con eso, es ridículo eso”, se logra escuchar.

Acto seguido, Caniggia apunta directamente contra Moria Casán, tildándola de “travesti”: “Me hacen reír nada más. Porque acá, en Argentina, dicen cualquier pavada, igual que esa travesti de Moria Casán y eso. Dejate de joder. Es una payasada. Aparte, fuiste vos la que hacés todo este quilombo, ya lo sabemos, ¿quién no lo sabe? Fuiste vos, al pedo, no tiene sentido…”.

Desde su programa en América TV, La One decidió responderle al ex jugador y con mucha ironía, afirmó: "¡Te amo, Claudio Paul, te amo! Me dijiste lo que ningún hombre me dijo. Anhelaba que me dijeran travesti, es en lo que estoy trabajando hace años para que me reconozcan. Y este hombre tiene una cabeza así de grande, por eso siempre le va a ir bien".

"Cuando salí de acá, prendo el celular. Me fui para mi casa con mi chofer y Galito (su asistente). ¿Quién me manda un WhatsApp? Adivinen…Mariana Nannis me manda un texto que dice: 'Mirá este machirulo lo que te dice, mirá cómo te discrimina'. Le contesté: 'No sé si sos Mariana o no, pero no hay nada que moleste menos en la vida que me digan travesti…'”, contó Moria.

Y aclaró: “Para mí es un halago y me honra que este chabón, que dicen que tiene la cabeza tan destruida, tenga la cabeza para registrarme a mí. Todavía nadie me registró como Roque Casanova (en alusión a su verdadero nombre, Ana María Casanova). Yo no me siento discriminada, ¿hace cuánto que digo que soy Roque Casanova?”.

En esa línea, Moria reflexionó: “En el siglo XXI que este tipo diga travesti como una ofensa…Mariana y Claudio Paul, nadie quiere más que nadie lo que quieren ustedes: mostrar hasta la materia fecal que tiene el inodoro. La que menos puede criticar eso soy yo porque todo lo que están haciendo ahora ya lo hice hace 25 años con mis dos maridos mirándonos a la jeta, no mirando el reality de los hoteles", sentenció.