La respuesta de "Pampita" cuando le preguntaron por la separación de la "China" y Vicuña

Benjamín Vicuña pateó el tablero y sorprendió a todos al anunciar a través de un escueto comunicado vía Instagram su separación de Eugenia "la China" Suárez, después de casi siete años de relación. Los padres de Magnolia y Amancio ya no están juntos y, a diferencia de otras crisis, el chileno decidió poner blanco sobre negro y dar por terminada la ola de rumores que circulaba desde hacía semanas.

Como era de esperarse, una de las reacciones más esperadas era la de Carolina "Pampita" Ardohain. Tal vez muchos no lo recuerden, pero fue la propia modelo y actual conductora la que hizo público que su relación de diez años con el actor trasandino se había terminado por un cúmulo de infidelidades y la gota que rebalsó el vaso fue el escándalo del "motor home", la noche en la que "Pampita" confirmó que su por entonces pareja estaba siéndole infiel con su compañera de El hilo rojo, la "China".

"No tengo nada para decir", atinó a responder la modelo cuando llegaba al canal para conducir su programa. Cuando los periodistas apostados en la puerta le preguntaron si se había enterado por su ex pareja o por amigos en común, "Pampita" resistió: "No tengo nada que comentarles".

No conformes con el hermetismo de la modelo, los cronistas dieron un paso más: "¿A tus hijos los ves bien? ¿Vas a estar cerca de ellos en una situación que los podría afectar emocionalmente?". Ya con expreso malestar, "Pampita" se despidió: "Hasta luego, no tengo nada que opinar". Cortito y al pie.