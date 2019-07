Victoria Xipolitakis presentó el martes por la noche una denuncia por violencia de género contra su marido, el empresario Javier Naselli. Declaró durante casi tres horas en la Unidad de violencia de género de la Comisaría 17, acompañada por su abogado Fernando Burlando. Esa misma noche, regresó con custodia policial y un botón antipánico al departamento que compartía con el padre de su hijo, ubicado en el barrio de la Recoleta. Naselli le había cambiado las cerraduras y dejó al bebé de siete meses y a su madre en la calle por casi cinco horas. Ahora, después del duro descargo que hizo la griega en su paso por el ciclo de Susana Giménez, el "entorno" del banquero -quien regresó a Nueva York tras el escándalo- salió al cruce y aseguró tener "pruebas".

Naselli trabaja en un importante banco radicado en Estados Unidos y no puede hacer "declaraciones mediáticas" por contrato. Al menos, esa fue la explicación que le dio "el entorno" del empresario al periodista Tomás Dente. De acuerdo a lo relatado por el panelista del ciclo Nosotros a la mañana, la comunicación fue a través del celular de Naselli, aunque quien respondió fue un "allegado". ¿Qué fue lo que dijo? Puso en duda el relato de la víctima.

"Vicky vive excediendo cada límite existente, llena de exabruptos y demás. No le importa exponer al hijo, o calumniar en público y TV nacional al papá de Salvi, en presencia del nene. Se elige antes que al hijo para sustentar cantidades de anécdotas inventadas, y toda la irrealidad en la que vive", precisaron desde el autodenominado entorno del empresario. Además, anticiparon: "Él va a refutar con pruebas en el momento debido todas y cada una de las acusaciones. Las dos hermanas hablan, es gratis, más cuando les pagan o les dan presencia para hablar en TV. No vaya a ser que al final, cuando salten todas las pruebas, la víctima haya sido la victimaria".

La verdad es una sola y siempre gana. Y más pruebas que la verdad no hay"

Consultada sobre el tema, Vicky dialogó con BigBang. "No tengo nada para acotar, que (Fernando) Burlando haga lo que tenga que hacer. La verdad es una sola y siempre gana. Y más pruebas que la verdad no hay", aclaró. En efecto, su abogado ya inició los trámites de divorcio y la denuncia por violencia de género sigue su curso. Hasta ahora, la única que acudió a la Justicia fue Xipolitakis.

"Por suerte están todos de testigos y conocen bien cómo es y cómo se maneja", sumó, en alusión a los dos amigos que se encontraban en el domicilio el martes por la noche, momento en el que se produjo el último de los ataques. "Es típico de alguien psicópata que esté dando vuelta todas las situaciones. Mete al hijo queriendo dar lástima, cuando lo dejó en la calle con frío y con hambre porque cambió todas las cerraduras de la casa y se llevó la plata".

Golpes, denigración y calvario: la palabra de Vicky Xipolitakis tras la dura entrevista con Susana

"Estoy tratando de acomodar todo". Esas fueron las palabras con las que Victoria Xipolitakisdefinió su presente en diálogo con BigBang, después de sentarse en el living de Susana Giménez y revelar por primera vez el calvario al que fue sometida por su ex marido, el empresario Javier Naselli. La ex vedette presentó una denuncia por violencia de género y ya comenzó los trámites de divorcio. Tras la avanzada judicial, el padre de su bebé de siete meses volvió a Estados Unidos y, según denunció la rubia, se llevó "toda la plata".

De acuerdo al testimonio de Vicky, la violencia comenzó hace tiempo. Incluso antes de quedar embarazada de Salvador Uriel. "Él tiene una forma de ser que no tiene nada que ver conmigo. Muchas veces me dijo que iba a mejorar y le creí. Él siempre quiso ser papá pero tiene un carácter muy fuerte, impulsivo, agresivo y nervioso. Todo le molesta, todo lo mío, es de lo peor del mundo. Siempre fui como denigrada".

Siempre fui denigrada"

"Se pone intenso con las peleas y las sigue hasta provocar. Muchas veces las dejé pasar pero ya no puedo pensar más de manera egoísta porque tengo un bebé y mi hijo entiende todo. Pasaron muchas cosas por las que me tendría que haber ido antes: en Estados Unidos y acá también", sumó. Cabe recordar que la pareja solía vivir seis meses en Nueva York y el resto del año en el departamento del barrio de la Recoleta, el mismo en el que hoy viven Vicky y su bebé, pese a que tras la denuncia Naselli cambió todas las cerraduras.

Los episodios de violencia también involucraron al bebé de siete meses de la pareja. "Fue violento con mi bebé y conmigo en ocasiones innecesarias. No se justifica pero yo no lo veía porque estaba sometida por su forma de ser. Porque tenía una familia y por querer ser feliz. Yo seguía, pensaba que lo podía cambiar, pero no puedo cambiar a nadie. Es así su forma de ser por cómo lo criaron. Yo fui criada de otra manera".

Fue violento con mi bebé y conmigo"

Vicky no sólo radicó la denuncia. Su abogado, Fernando Burlando, ya está detrás de los trámites de divorcio. "Estoy con un vestido de fiesta y tengo el corazón de luto. Él ya no es más mi marido. Ya empezamos el divorcio. Yo quiero que salga, para mí se terminó. Estoy pasando por el peor momento de mi vida, porque ahora es mi corazón. Yo estoy casada, y ahora empiezo a hacer el divorcio. Y soy mamá, entonces yo siempre aposté a la familia. Me quedé muchas veces porque creí que iba a mejorar".