La revancha contra Mauro Icardi: filtraron el chat entre Wanda Nara y su guardaespaldas

En diciembre de 2021, la visita de Wanda Nara al país, en compañía de Mauro Icardi, causó furor. Es que llegó no solo para celebrar la Navidad con el resto de su familia sino que lo hacía tras el escándalo con Eugenia Suárez, tras el affaire de la actriz y el futbolista en París.

Si alguien no recuerda lo ocurrido, le recomendamos que salga del termo en el que vive o analice si perdió la memoria, porque la noticia ocupó todos los medios nacionales. Wanda descubrió un chat de su marido con la China. De esa forma, Nara se dio cuenta que el futbolista le había sido infiel con la ex de Benjamín Vicuña cuando ella había viajado a Milán con su hermana Zaira. Desde entonces, su matrimonio pende de un hilo.

Hubo dos crisis terminales. Una en ese momento y otra en 2022. Ambos siempre negaron cualquier inconveniente. Lo cierto es que el futbolista del PSG borró fotos en sus redes, borró sus redes y hasta se borró de las canchas de fútbol. De hecho, tras lo sucedido con su esposa y su supuesta amante, con la que encima no pasó nada porque había olor a marihuana en la habitación, el delantero podría dejar el PSG y terminar en algún club de España.

Lo cierto es que en aquella visita de Wanda en diciembre, en donde llegó sola, un hombre la siguió a todos lados. Se trató de Agustín Longueira, un guardaespaldas que le fue asignado por una agencia de seguridad contratada por ella. En un principio, su presencia no llamó la atención. Pero, con el correr de los días, alguien notó que entre la mediática multimillonaria y el hombre había cierta química.

Como un Kevin Costner nacional y popular (si sos muy joven, es un actor muy famoso que protagonizó una película que se llama El guardaespaldas), Longueira la protegió en el Aeropuerto de Ezeiza, cuando arribó al país, y también durante la presentación de sus cosméticos en el Shopping del Abasto, en el que una multitud le pidió fotos, cosméticos de garrón y hasta trabajo.

Cuando Wanda dejó al país un par de días después, Longueira apareció en varios programas de televisión y se volvió una celebridad en redes sociales. Primero se conoció que el muchacho había sido granadero. Con 31 años, también salió a la luz que había sido empleado de seguridad de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y que tenía un largo currículum.

Pero, sin dudas, lo más llamativo de Longueira es que no dudó en responder si le gustaba Wanda. Al ser consultado sobre la existencia de un romance con quien fuera su jefa por unos días, el guardaespaldas dijo: “¿Quién no se enamoraría de ella?”. Tras aquella declaración, el hombre no volvió a aparecer cerca de Wanda cuando regresó a Argentina. Al parece, Icardi habría estallado de celos y le exigió a su mujer que no lo contacte más. Ella le dijo que sí. Pero le mintió.

De hecho, ahora se filtró un chat en el que Wanda y su guardaespaldas charlan con un tono muy muy amigable. Además, se dio a conocer que la mediática le pone Me gusta a las fotos de las historias del ex granadero. Por supuesto, tal como reza el manual (no impreso) de la piratería argentina, Nara no le likea las fotos de su muro para que su marido no le diga nada. Sin dudas, se las sabe todas.

Pero, volviendo al chat, Wanda le escribió a su empleado que estaba agradecida por todo. Entonces él le cuenta que se va a presentar en un programa de televisión al que fue invitado. “Mañana me van a preguntar de vos. Ya tengo todo estudiado. Quedate tranquila y gracias por todo”, le contó. Y ella le consulta: “jaja ¿qué estudiaste? No puedo creer que te invitaron. Son tremendos”.

Después él le contó que se había quedado sin trabajo por dedicarse plenamente a ella: “Pero ni pienso, primero estabas vos. Ya voy a conseguir algo mejor seguramente”. Y ella le respondió: “Cuando Fabián te contrató pensé que trabajabas para él. Qué mal en tu trabajo. No sabía”. Por ahora, no apareció ninguna otra charla. Pero tal vez, tras la publicación del supuesto nuevo chat entre la China e Icardi, en breve, Wanda continúe con su venganza.