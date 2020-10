La sacó baratísima: Toti Pasman también fue víctima de los ciberdelincuentes

En lo que va de la pandemia y durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio se registraron un 70% más de ataques informáticos.Una de las últimas víctimas de los ciberdelincuentes fue Juan Carlos Toti Pasman, quien en las últimas horas sufrió una estafa virtual que, afortunadamente, logró revertir.

Según contó el periodista en su programa de radio La Red, sóo bastaron dos mails y un llamado telefónico para terminar cayendo en la trampa. “Cuando a uno le pasa algo así tiene que contarlo para evitar que le pase a otros", explicó y aclaró que lo agarraron "con la guardia baja", ya que en ese momento estaba disfrutando de un "momento familiar extraordinario" mientras jugaba con su hijo después e “un día de cosas intensas”.

Lo primero que le llegó fue un mail, supuestamente de su banco. “(Era) supuestamente de mi banco. La famosa trampa en la que yo nunca caigo, pero la verdad que yo estaba en otra. Pero claro, todo el tiempo te llegan (mails): ‘Cambie su clave’, ‘Cambie esto’. Y hoy, como un gil lo hice”, lamentó Toti.

El conductor remarcó que siguió jugando con su hijo Benjamín y que minutos después fue el chico de sólo siete años quien le avisó que lo estaban llamando al celular. “Atiendo, y un tipo, que me hizo entrar muy bien, me dice: ‘Soy Guillermo tanto, de tal banco´", contó.

Y agregó: Me preguntó ´¿Usted recién cambió su (clave)? ¿Acaba de confirmar?’. ‘Sí’, le digo. ‘Ah, bueno, porque estamos chequeando todo. ¿Me puede decir este mensaje que le va a llegar?’. ‘Sí, cómo no’. ‘Tal cosa’. Y me corta”.

Sin embargo, unos segundos más tarde Toti recibió una nueva notificación en su casilla de mail que le heló la sangre: “Me llega un mail (avisando) que me habían hecho una transferencia (destinando su dinero a otra cuenta) de una fortuna de plata. Imaginate... ¡los nervios!".

Luego de aclarar que los delincuentes operan alrededor de las nueve de la noche, momento en el que el 0800 del banco deja de funcionar, aclaró: “Gracias a Dios, gracias a Dios, después de 20 minutos en los que caminaba por las paredes me llegó un mail de que la transferencia había sido revertida".

Toti explicó que su banco "sospechó y dudó" de la transferencia, por lo que "la tomó y después la revirtió”. “Yo, un verde. Pero no caigo nunca: de esos mails me han llegado 300. Hoy, me agarró con la defensa baja. Y lo metí, porque no sé qué tenía en la cabeza", siguió con su relato.

Y continuó: "Y al toque me llaman. ¡Y pumba!, me engancharon. Cuidado, cuidado, mucho cuidado". El periodista deportivo realizó este jueves la denuncia correspondiente en la Fiscalía de Cibercrimen, a cargo de Horacio Azolín.

En julio de este año, antes de su debut como conductor del Cantando 2020, Ángel de Brito fue víctima de amenazas y extorsiones a raíz de varios llamados que le hicieron el 24 de ese mes. El primero sucedió durante la tarde, pero De Brito no le prestó mucha atención, ya que consideró que quizás se trataba de un admirador que había dado con su número de teléfono y le pedía un saludo. Pero el segundo y el tercer llamado lo pusieron en alerta.

A De Brito no le pidieron dinero, solo le reclamaron saludos públicos bajo la advertencia de que, si no cumplía, le harían "lo mismo que a Pampita". "Te vamos a hacer lo mismo que le hicimos a Pampita” y “Se te agota el tiempo” eran algunos de los mensajes intimidatorios que recibió el conductor.