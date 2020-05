La sacó de revés: Jujuy Giménez confirmó su separación de Juan Martín Del Potro

A pesar de que los rumores aparecieron hace tiempo, este lunes Sofía "Jujuy" Giménez habló por primera vez de su ruptura con Juan Martín del Potro. Según contó la modelo, hace dos semanas decidieron dar por finalizada su relación, y desde entonces ya no volvieron a hablarse.

“No hubo algo puntual, no sé qué pasó”, dijo en comunicación con el programa Los Ángeles de la Mañana, y casi al mismo momento, sostuvo que aún todo es muy reciente.

Según comentó, luego de las pascuas decidieron dejar de compartir la vivienda, y luego de eso, ella volvió al departamento de su mamá. Aunque las cosas no estaban del todo bien, aclaró que hasta ese entonces aún hablaban.

Sin embargo, hace dos semanas tomaron la decisión de separarse formalmente, y desde entonces, no volvieron a tener contacto. “No nos estamos hablando”, aseguró.

Ante las preguntas de Ángel de Brito, la morocha dijo que la decisión fue en conjunto, y que no tiene demasiada importancia saber quién dejó a quién.

A pesar de que no quiso brindar detalles de los motivos de la ruptura, la modelo dio a entender que el aislamiento influyó. “Nos agarró la cuarentena y dijimos qué está pasando”, contó.

Además, explicó que durante el aislamiento ambos se pusieron muy reflexivos, y que como no venían del todo bien, optaron por separarse. "Hay cosas en el amor que las vivimos distinto. La relación fue muy intensa, pasó todo rápido, y la realidad hoy es esta", aseguró.

Sobre la posibilidad de que existieran terceros en discordias, ella dijo que no se enteró de nada, y que tampoco le revisó el celular ni nada por el estilo.

"No es que hubo algo puntual para decir. Afectó la cuarentena, creo que fue un poco de eso, y en realidad no tengo tan claro que pasó, porque no hay una cosa concreta", aclaró.

Las primeras versiones acerca la separación de la pareja aparecieron a mediados de marzo, aunque la propia Giménez se encargó de desmentir la situación, y durante las primeras semanas de la pandemia, hasta llegó comentarle a algunos medios que como habían regresado de un viaje a Miami, pasaban la cuarentena juntos.

La modelo y el tenista se conocieron en diciembre del 2018, aunque rápidamente ella se tuvo que ir a Villa Carlos Paz para realizar una temporada teatral. En su regreso a Buenos Aires, en marzo, él tuvo que viajar a jugar unos partidos, por lo que recién en mayo de 2019 pudieron vivir su romance a pleno, y hasta se animaron a compartir su amor en las redes sociales.

Incluso, en febrero pasado, en Instagram ella le dedicó un bello posteo al tandilense: "Creo en la vida. Creo en las personas. Creo con ganas. Creo en el amor. Creo en nosotros. Creo en vos y creo en mí. Creo en la fuerza. Creo en el poder de creación y el poder de transformación. En todo eso y mucho más creo. Y estoy convencida que de esta vas a salir más fuerte que nunca. Te quiero fuerte. Te amo siempre”.

Aunque la morocha no cerró la puerta a una posible reconciliación, lo cierto es que por el momento ambos permanecen en casas separadas, y sin contacto alguno.