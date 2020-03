La salud de Fede Bal: suspendió la función de su obra en Mar del Plata y será operado

Federico Bal tuvo que viajar de urgencia a Buenos Aires –se encontraba en Mar del Plata encabezando la obra Mentiras inteligentes- debido a que tendrá que ser operado de un pólipo. Así lo dio a conocer el propio hijo de Carmen Barbieri en sus redes sociales, donde señaló que los estudios revelaron que es necesaria una intervención quirúrgica.

“Quiero contarles que me encuentro en Buenos Aires realizándome algunos estudios por un pólipo que me detectaron y que seguramente requerirá de una intervención quirúrgica en el corto plazo”, publicó el actor en su cuenta de Twitter.

Y explicó: “Por este motivo y para completar las consultas médicas, me veo en la obligación de suspender la función de ‘Mentiras inteligentes’ del día de hoy, por lo que quiero hacer llegar mis disculpas a todo el público que ya tenía su entrada comprada”.

Debido a esta situación, el actor optó por suspender la función de Mentiras inteligentes del jueves y este viernes tampoco dirá presente en La Feliz. “Los iremos manteniendo informados acerca de la continuidad de las próximas funciones. Gracias a todos por el cariño de siempre”, cerró.

Habrá que ver si tendrá un reemplazo o, por lo que resta de la temporada, se levanta definitivamente de la cartelera. Al enterarse, Carmen Barbieri también viajó a Buenos Aires y, al igual que Fede, tuvo que levantar la función de Veinte millones, la obra que ella encabeza en Mar del Plata junto a Alberto Martin, Mónica Farro, Sebastián Almada, entre otros.

Cabe recordar que el ex Bailando por un sueño se convirtió en tendencia el jueves por una fake news que señalaba que se había contagiado de coronavirus. “En la misma dijeron que yo había contraído el coronavirus, preocupando a mi familia y amigos. Portales y programas replicaron este invento, agravando el daño”, remarcó, enojado, el actor.

“Muchos medios convirtieron en noticia el invento de un estúpido. Es decir, desde una red social cualquier irresponsable dice cualquier cosa y muchos medios, también con irresponsabilidad, le dan veracidad. Creo que es necesario que los medios no amplíen mentiras que solo generan daño y preocupación. Porque ellos tienen un rol social fundamental”, agregó.

Y sentenció: “Hoy le tocó a mi familia y a mí. Y la experiencia es fea e injusta. Deseo que no le pase a nadie más. Los autores lo disfrazan de humor, pero si hay dolor, no es humor. Tal vez sea tiempo de desintoxicarnos de las redes sociales. De protegernos de una cloaca que no deja de supurar pus. Inventando o criticando. Destilando envidia, odio y mentiras”.