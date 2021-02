La salud de Fernando Burlando después de someterse a una cirugía de urgencia

A causa de una complicación pulmonar derivada de la caída que sufrió hace poco menos de dos semanas, Fernando Burlando fue operado de urgencia.

Según relató Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, el abogado se sintió mal en la noche del miércoles y "no le dio bien la saturación de oxígeno".

Así, fue trasladado al sanatorio Otamendi donde lo intervinieron quirúrgicamente. "Ahora se está sintiendo mejor. Barby Franco lo está acompañando", agregó el periodista.

El accidente sufrido por Burlando ocurrió mientras jugaba al polo y, luego de permanecer unos días internado, pudo regresar a su casa. "¡Arrancando a caminar! Bien. Gracias Dios, sé que me miras fijo. Gracias a todos los que derramaron su interés, cariño y preocupación", escribió en una imagen que publicó días atrás en Instagram.

A causa de la caída, el letrado se fracturó tres costillas y tuvo una contusión pulmonar. "Estoy muy dolido pero bastante bien, me dicen que no me puedo mover y me muevo igual. Me preocupa que hay mucha sangre en los pulmones. Están saturando bajo, al tener tantas fracturas en las costillas, respiro poquito para que no me duela el tórax", había explicado a través de un audio que envió a Intrusos.

Según su explicación, se cayó luego de que la yegua que montaba se asustara. "Yo caí de espaldas y la cruz de ella cayó arriba de mi abdomen. La saqué muy barata, baratísima", señaló.

¿Reconciliación?

A pesar de que se había separado de Burlando semanas atrás, al parecer Barby Franco lo acompaña en su recuperación y habría reconciliación.

"Al principio de la cuarentena la pasamos bomba porque fuimos al campo, donde había caballos, huerta y demás. Después, cuando volvimos a Capital, obvio que nos afectó. Estar 24x7 con él que tiene una personalidad bastante efusiva mientras que yo soy bastante más tranquila", supo explicar la modelo sobre la ruptura.

"Había cosas de la convivencia que eran demasiado, al estar todo el tiempo encerrados juntos. Necesitaba encontrarme conmigo misma", agregó.