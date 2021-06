La salud de Gino Renni: el actor no responde al tratamiento y evalúan practicarle una traqueotomía

En el día de su cumpleaños número 78, el pasado 7 de junio, Gino Renni tuvo que ser internado luego de haber contraído coronavirus. El actor, que ya había recibido las dos dosis de la vacuna Sinopharm, comenzó a manifestar los síntomas relacionados con el COVID-19, como catarro y fiebre,hace tres semanas. Según había contado, el domingo 6 de junio registró casi 39 de temperatura, razón por la cual optó por acudir al médico.

El actor se encargó de dar a conocer que había sido internado en el Instituto del Diagnóstico, luego de que su médico de cabecera le aconsejara hisoparse y hacerse una tomografía. La misma arrojó como resultado que el artista de origen italiano padecía una neumonía bilateral, la cual, en principio, era de condición "leve", pero que con el correr de los días se fue agravando.

Este miércoles, Ángel de Brito dio a conocer el reconocido humorista "está con un cuadro complicado" producto del virus que contrajo días antes de su último cumpleaños. "Ya saben que tiene Covid... Sigue con respirador y están evaluando una probable traqueotomía para que respire mejor porque no está respondiendo a los tratamientos. Están en un momento delicado con un diagnóstico complicado", resaltó.

Si bien en un principio, la evolución del artista fue favorable, hasta el punto que 48 horas después de haber sido internado presentó una "leve mejoría", Gino no respondió a los tratamientos contra el coronavirus que emplearon sus médicos, la fiebre nunca le bajó y los profesionales terminaron trasladándolo a la unidad de terapia intensiva.

De acuerdo con Renni, durante los primeros días de junio padeció catarro y fiebre. Hasta el momento, el actor estaba siendo tratado con oxigeno y un anticoagulante, a la espera de que su médico le diga cómo seguir. "Cumple complicado. Ayer (por este domingo) me internaron con Covid y eso que tenía las dos dosis. Espero que esto pase pronto...Estoy preocupado y decaído", había contado el humorista.

Cabe destacar que el artista se encontraba viviendo solo y transitando la cuarentena en la misma condición. "Estoy en casa, tratando de pasarla lo mejor que puedo. Me despierto ocho y pico de la mañana, levanto las persianas, me tomo un café con leche, leo el diario, prendo la computadora y me invento tareas, como ir al mercado, a la farmacia...", le había contado a Susana Roccasalvo, en una nota para Implacables (El Nueve, sábados y domingos a las 18), en septiembre del año pasado.

Y agregó: "Me cuesta y por más de que hable con amigos y amigas, el resto del día me falta salir, ir a tomar un cafecito, comer afuera. Esperemos que esto se normalice pronto. Extraño muchísimo actuar, cantar, mi profesión en general que es lo más lindo que hay y que en este momento tan difícil todo el mundo tenga trabajo... Uno tiene la esperanza de que en algún momento esto pase".