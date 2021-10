¡La Scaloneta no se toca! La respuesta de Rodrigo de Paul sobre su supuesto romance con la China Suárez

El escándalo que protagonizan Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia Suárez sumó capítulos inimaginables. Además de la filtración de los mensajes entre el delantero del PSG y la actriz, ahora se sumaron rumores sobre la existencia de fotos subidas de tono. Pero hay más. La aparición de más amantes. En serio.



Todo salió a la luz cuando Wanda posteó una historia en su cuenta de Instagram con la frase: "Otra familia más que te cargaste por zorra". Las alarmas se encendieron y la opinión pública recordó la frase de Carolina Ardohain cuando descubrió el romance entre su entonces esposo Benjamín Vicuña y la China.

Con el correr de las horas, el círculo íntimo de Nara, liderado por su hermana Zaira Nara, distribuyó la información necesaria para que se sepa el accionar de Eugenia para intentar conquistar a Icardi. Por eso, Yanina Latorre obtuvo detalles de todo.

La panelista no contó que los mensajes entre la actriz e Icardi fueron por Telegram. También confirmó que Eugenia le fue infiel a Vicuña con un galán televisivo. Y también que mantiene una relación amorosa con el uruguayo Nicolás Furtado, quien le dio vida a Diosito en El Marginal.

“Hoy me enteré del verdadero motivo de la separación de la China y Vicuña, fueron cuernos. Hay otros actores involucrados. Todas las conquistas de la China se trata de hombres casados”, comenzó Latorre.



“Ella sale con un galán de Uruguay. Pero también es libre. Conoce a otros. Pero el hombre con el que sale la China ahora, entre otros, es Nico Furtado. No están de novios. Es un touch and go. Ella también está con un jugador de fútbol”, contó Yanina.

Con esa última frase, los rumores sobre otra relación con un futbolista comenzó a cobrar fuerza en las redes. Pero hubo más, en varios programas de televisión confirmaron que el deportista que habría conquistado a Suárez era Rodrigo De Paul, mediocampista del Atlético de Madrid y de la Selección Argentina, amigo de Messi y símbolo del equipo campeón de la Copa América en Brasil.



Para muchos, la llegada de la China a Madrid no sólo tenía que ver con cuestiones laborales sino que era la ciudad donde vivía el ex jugador de Racing. Por eso, desde redes afirmaba que ahí habían tenido un encuentro apasionado.



A eso se le sumó que la cuenta de Instagram Chusmeteando publicó un posteo con un dato revelador: “Hola. Te paso una información de primerísima línea, por favor mantener el anonimato. Rodrigo De Paul, el jugador de la Selección se separó de su mujer. Él está solo en Madrid y ella se quedó acá en Buenos Aires. ¡Y ya hay varias famosas argentinas correteándolo! Por si te sirve la información”.



Los rumores comenzaron a cobrar más fuerza. Pero tan rápido como en la cancha, Rodrigo salió al cruce. "Se volvieron locos, no la vi en mi vida”, dijo el reciente el mediocampista, en una charla con Flavio Azzaro.



De Paul está en pareja hace 11 años con Camila Homs, una modelo con quien tiene dos hijos: Francesca y Bautista, que nació en julio. Por eso, se mostró muy molesto por los rumores que primero dieron a entender que estaba separado y luego que tenía algo con la China.



Sobre un supuesto encuentro con la actriz, Rodrigo dijo: "Juro por Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo con ella. Me da bronca por Cami, mi jermu se come este garrón, pero bueno. No me meto, mañana se olvidan seguro. Espero que pase esta estupidez”.



Luego de las declaraciones de De Paul, Azzaro afirmó: “La hipótesis de que la China Suárez y de Paul estarían comenzando una relación surgió en el programa Los ángeles de la mañana, donde Yanina Latorre deslizó que estarían teniendo un affaire”.

¿Quién es la mujer de De Paul?

Camila tiene 25 años, es modelo e influencer con más de 100 mil seguidores en Instagram. Comenzó a salir con el jugador del Atlético de Madrid cuando él todavía jugaba en las inferiores de Racing. De hecho, ella iba a ver los partidos al predio Tita Mattiussi de Avellaneda.



Hace unos años, cuando él jugaba en Udinese, decidieron casarse en Italia. Aunque ya vivieron en varios países ya que Rodrigo primero pasó por el Valencia, en España, y luego fue vendido al equipo de Udine. Ahora se instalaron en Madrid, donde es una de los fichajes del Atlético de Diego Simeone.