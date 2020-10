La sorprendente historia de "Claridad", el hitazo de Menudo que volvió con todo en la serie "Súbete a mi moto": el relato de uno de sus autores

Si viste o estas viendo Súbete a mi moto, habrás observado que hay una canción que se repite prácticamente en todos los capítulos, no importa cuál sea la formación de Menudo. Se trata de "Claridad", un hitazo irresistible de 1980 que hoy vuelve con todo de la mano de la serie de Amazon Prime. Esta es la versión más reciente, subida anteanoche, lunes 19 de octubre, a YouTube.

Claridad en Súbete a mi moto

"Claridad" es la versión en español de "Stella Stai", una canción que el italiano Umberto Tozzi escribiera con su productor y coequipier Giancarlo Bigazzi. La versión original del tema, en italiano, había tenido un reverdecer en 2019, cuando fue incluida en una película de la saga del hombre araña: Spider Man: far from home. Más allá de que la melodía del tema es potente e irresistible -digamos que exactamente a mitad de camino entre el rock y el pop- la letra original del tema es una especie de jerigonza psicodélica agradable al oído, pero sin mayor sentido. Veamos, por ejemplo, esta frase: “Colorando un figlio si può, dargli i tuoi occhi se no, se no che torno a fare a questa porta” (Coloreando un hijo se puede, darle tus ojos, si no, si no que hago otra vez en esta puerta). O esta otra: “Ciao Canadà, te ne vai in bicicletta che non sa darmi altro che guai” (Adiós Canadá, te vas en bicicleta que no sabe darme más que problemas). En otro artículo sobre Stella Stai/ Claridad, el periodista peruano Michael Zárate cuenta que el locutor italiano Luca Viscardi se acercó a Tozzi 30 años después de publicada la canción al solo efecto de preguntarle qué quería decir. “Umberto me ha confesado que un verdadero significado no hay. Es algo hermoso porque finalmente he podido descartar la idea de que yo era muy estúpido por no comprender la letra de una canción”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Stella Stai, el original en italiano de Umberto Tozzi

"Todas las canciones de ellos son frase coloristas, sueltas. Ellos juegan con imágenes", cuenta a BigBang el músico y productor cubano Oscar Gómez, autor habitual de las letras en español de Tozzi, y autor, por ende, de la letra de Claridad que grabaran Menudo y el propio Tozzi, en español. Gómez es el autor de todas las versiones en español de los temas de Tozzi, que por entonces (fines de los 70, principios de los 80) era una especie de fábrica de hits.

-Con Umberto hice como 40 adaptaciones de varios álbumes. Fue una época muy linda de trabajo, porque además el productor de Umberto, Giancarlo Bigozzi, era un compositor enorme, con un sentido del humor magnífico. Y a lo largo de estos 30 años me han dado muchas satisfacciones las letras que escribí. Gloria me la han pedido muchas veces, y ahora Claridad vuelve, con lo cual me da mucho gusto.

Claridad, por Umberto Tozzi

-La letra en español de Claridad no tiene nada que ver con la original. No se trata de una traducción, sino de una canción nueva con la misma melodía.

-Así es -concede Gómez- Siempre me sentí muy libre para hacer lo que quiera con las canciones de Tozzi, y casi todas las versiones en español que hice no tienen nada que ver con el original, salvo "Ti amo", tal vez...

Oscar Gómez, autor de la letra en español del hitazo "Claridad".

Claridad

Ven claridad llega ya

Amanece de una vez claridad

Por piedad mata sombras

Dame luz, resplandor, libertad

Para no soñarla más, no ya no, nunca mas

Que vuelvo a su esclavitud

Ah, ah que vuelvo a su esclavitud

Ven claridad, quédate y no vuelvas a escapar

No te lleves el sol que no quiero recordar

Su figura su voz cada noche que paso

Como ayer, como hoy

Que vuelvo a su esclavitud

Ah, ah que vuelvo a su esclavitud

Si, si, si ,si, si, si, si

Ven claridad, llega ya trágate la oscuridad

Llega ya, vuela ya que el soñar me va a matar

Basta ya de esperar de la misma forma

Si necesito tu luz

Que vuelvo a su esclavitud

Ah, ah que vuelvo a su esclavitud

Coloreando el cielo de azul

Me siento un poco mejor, mejor

Llena mi ventana de luz

Se desdibuja su amor…

-Usted la convirtió en una especie de canción de amor torturado...

-Claro. El tipo está en la oscuridad pero esté feliz, quiere que venga la claridad para que lo que lo saque de la oscuridad. Es una súplica de que venga el sol de una puta vez y que se termine esta mierda (risas)...

-Es una canción que dice cosas terribles con una melodía alegre... "Que vuelvo a su esclavitud"...

-A lo mejor ese es uno de sus secretos (risas)... Es una buena canción, la armonía es muy bonita. Tengo una canción grabada con Albert Hammond, Fantasma, que tiene la misma temática: un tipo que está enganchado con una mujer que le está jodiendo la vida... Para que nadie se enoje, le aclaro que puede pasar lo mismo, pero al revés: también le puede ocurrir eso a una mujer con un tipo...

-¿Usted tuvo trato con los Menudo y con su mánager Edgardo Díaz?

-En el año 1973, mucho antes de que existiera Menudo, yo armé con un grupo que se llamaba Laredo, un disco basado en los Versos sencillos del poeta José Martí. Por entonces Edgardo era un muchacho muy joven que empezaba a moverse en el mundo de la música. Ese disco llegó a sus manos y se vino desde Puerto Rico a Madrid y nos armó una gira que fue un gran éxito. Edgardo compró los conciertos y nos pagó muy bien. Después le perdí el rastro. Cuando él decidió grabar "Claridad" con Menudo no fue a instancias mías, no hizo la gestión conmigo. El grabó Claridad "motu proprio", no fue una cosa que yo le dije, pero se la agradezco, porque la versión de Menudo es un éxito recordado en muchos países.

Claridad, por Menudo

-Y ahora vuelve después de 40 años...

-Gracias a las plataformas de streaming, estamos enfrentado un nuevo momento para la música. Es algo muy bueno para la comunidad de autores que hemos sufrido tanto con la piratería. Ahora que el mundo de la música se ha globalizado, una canción que subas a las redes puede ser un éxito en cualquier país del mundo…. Es fantástico y nos abre puertas para que piensen en ti y te abran puertas para nuevas producciones como músico, como compositor. La serie de Menudo se ha convertido en una llave maestra para mí que si la sé utilizar me dará muchas satisfacciones, no sólo con mis viejas canciones, sino que también me dará posibilidades de hacer nueva música. Se nos compensan 20 años de penurias.