La sorpresa de los funebreros de Ghana por su fama en Argentina y la posibilidad de venir al Bailando

Desde el furor de Tik Tok en Argentina, las imágenes de los africanos que bailan con ataúdes se convirtieron en una de las más viralizadas en los grupos de WhatsApp. La popularidad que ganaron fue tal, que ahora los funebreros de Ghana barajan la posibilidad de participar en la nueva edición del Bailando.

“Si nos invitan nos encantaría ir a Argentina. Vamos a estar allí. Iremos a ese programa de televisión y vamos a bailar”, afirmó el líder de los Dancing Pallbearers, Benjamín, en una entrevista realizada por la periodista Noe Antonelli.

En los videos y memes que se volvieron virales se muestra el ritual que tienen en Ghana en los entierros en los que llegan a gastar más dinero que en un casamiento. Los “portadores de féretros” son quienes se ocupan de levantar el ánimo en los funerales, que lejos de vivirse como un momento de solemnidad y tristeza, se atraviesa con un ritual que incluye festejos, comida y bebida. La idea es despedir con alegría a los seres queridos fallecidos.

Benjamín además contó que se encuentra sorprendido por la difusión que tuvo su rubro, pero remarcó lo positivo que es para él el efecto de entretenimiento. “En esta cuarentena, con este coronavirus, la gente está encerrada y que usen mi video para alegrarse me hace sentir un privilegiado y me pone muy feliz". También contó que en Ghana no rige la cuarentena total. Las cifras en ese país ubicado al oeste de África son todavía moderadas: hay alrededor de 600 contagiados y 8 muertos.

Un poco de historia

En Ghana el velorio y el posterior entierro no se realiza como en la Argentina, donde toda la despedida lleva, como mucho, 48 horas. En el país africano, la persona que muere puede estar hasta dos meses en un depósito refrigerado hasta que la familia defina cómo, cuándo y dónde se hará el ritual. A menudo suelen acumularse los cuerpos de las personas fallecidas y, según el documental de la BBC, puede haber hasta 500 cadáveres en el mismo lugar. Por el espacio, se cobra un monto diario, en promedio de cuatro euros.

El ritual de los africanos bailando con ataúdes, además, está acompañado por la presencia de la familia y los amigos y amigas de las personas fallecidas, que suelen vestir de negro y blanco para una despedida sin solemnidad.