La sorpresiva revelación que hará "Pampita" en el reality sobre Ana y la guerra con la producción

El reality de Carolina "Pampita" Ardohain terminó de grabarse el pasado jueves 22 de julio tras el nacimiento de Ana, la hija que tuvo junto a Roberto García Moritán. La pequeña nació a las 9:30 por parto natural en el Sanatorio Otamendi y pesó 3,100 kg. Se trata de la quinta hija de la modelo, que fue madre de Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio -de su relación anterior con Benjamín Vicuña-, y la tercera del empresario, que es papá de Delfina y Santino.

Según consignaron en el ciclo de Susana Roccasalvo, lo cierto es que los productores del reality se sorprendieron por la repercusión local que generó en los medios el nacimiento de la hija de la modelo y el rating que la acompaña a cada programa al que va. Cabe recordar que Ardohain retomó su agenda laboral a sólo once días de dar a luz y retomó no sólo la conducción de su magazine, sino que además recuperó su silla en el jurado de La Academia.

"La fecha es un tema porque hay una disputa interna entre los que producen, entre Pampita, que también da su opinión y el canal, porque querían aprovechar toda esta ola de lo que pasó; que fue un boom para lanzarla ya y seguir editando", precisó el periodista Gustavo Méndez, al tiempo que aclaró que finalmente la decisión fue esperar y cumplir con el contrato pautado: "La bajada de línea de Nueva York es: 'Lo lanzamos todo junto cuando esté cerrado y el último episodio será el nacimiento de Ana'".

Pese a la presión por ir adelantando los primeros capítulos (y monetizar así el interés mediático que generó el nacimiento de la beba), lo cierto es que la modelo hará una fuerte revelación que ya fue grabada. Algo de lo que hasta ahora no había hablado de forma pública.

"Con respecto a lo que ella contaba del varoncito (la modelo reconoció que en los primeros capítulos, cuando el matrimonio todavía no conocía el sexo del bebé, jugueteaba con la posibilidad de que fuera varón), ella dirá en el reality que se va a ver que, obviamente, hizo un tratamiento para tener a Ana y que tiene más óvulos para continuar agrandando la familia", sumó Méndez.

Semanas antes del nacimiento de la pequeña, cuando "Pampita" abrió las puertas del lujoso dúplex que alquila en dólares junto a su marido y mostró las preparaciones para el dormitorio de su beba, la modelo reconoció: "Ahora, después de todo esto, habrá que tener otro más porque me queda la ropa sin arruinar. Voy a ver si lo puedo convencer a Roberto, pero me parece que en casa no me dejan abrir la fábrica de nuevo", bromeó. ¿Será?