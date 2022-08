La supuesta hermana de Camila Homs se hizo el ADN y se reunió con Horacio

Si hace un año alguien se preguntaba: ¿Quién es Camila Homs? Nadie hubiese podido dar una respuesta clara. Pero, tras la separación de Rodrigo De Paul y su célebre noviazgo con Tini Stoessel, la familia Homs se convirtió en un nuevo clan de Argentina. Aunque parezca irreal.

Dentro de ese nuevo escenario familiar encabezado por Camila, surgieron diferencias, peleas y hasta nuevos miembros. Uno de esos es Horacio, el ex suegro de De Paul. Y sin quererlo, el hombre cobró fama, mucha fama. Tanta que hasta le apareció una supuesta hija con la que nunca había tenido contacto.

La historia es así: Marianela Perutich era una vieja amiga de don Horacio y, hace más de dos décadas, fue su amante. De ese romance, y según el testimonio de Perutich, nació Chiara Camila. Pero Homs se negó a asumir la paternidad. Entonces, Marianela pensó que el padre de la chiquita era su novio de entonces. Se hizo un ADN con él y dio negativo. Desde entonces, intuye que Homs es el verdadero papa de Chiara.

“Cuando el ADN con el otro hombre dio negativo, él me dijo que no hacía falta. No me olvido más: él estaba en Avellaneda, fuimos a una casa bastante humilde, él se sentó, la agarró y me dijo: ‘No la puedo negar, es mi hija’. Me dijo que se iba a hacer cargo una vez que volviera de un viaje que tenía que hacer a España. Pero el tiempo pasó, y nunca más se contactó conmigo”.

¿Camila Homs tiene una hermana?

Finalmente, Horacio aceptó someterse a una prueba de ADN. Hoy Chiara Camila se sometió al examen y al ser consultada por las razones que la llevaron a hacer público su pedido, afirmó: “Primero, decidí hablar porque en medio de la separación de Camila Homs y Rodrigo de Paul, escuché a Horacio decir que a todo padre le duele ver sufrir a sus hijos. Entonces decidí hablar con él”.

Y afirmó: “La otra razón es que no me quedan más caminos para saber quién es mi padre. A Horacio le mandé un primer mensaje en 2017 o 2018, y anteriormente mi mamá se había comunicado, pero que él siempre reaccionaba de la misma manera: nos bloqueaba los teléfonos”.

Tras la prueba, Chiara dijo en una entrevista televisiva: “Siento maripositas en la panza y mucha felicidad. En menos de 10 días o menos voy a tener los resultados. El 13 de septiembre”. Y contó que se vio con el padre de Camila: “Estuve junto a él. La realidad es que entré muy nerviosa, pensando en lo que podría pasar. Cuando lo encontré, fue como si lo conociera hace 21 años. Sentí mucha conexión, me encontré con otro hombre del que yo imaginaba. Fue fluyendo todo. Era uno de mis sueños, estar frente a mi papá. También se acercó a mi beba. Y dijo ‘mi posible nietita’”.