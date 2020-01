La supuesta tercera en discordia aseguró que demandará a Miriam Lanzoni por calumnias e injurias

Luego de que Miriam Lanzoni confirmara su separación de Christian Halbinger por una infidelidad, la supuesta tercera en discordia, Juliana Rojo, anunció que le iniciará una demanda por calumnias e injurias a la actriz por haber afirmado que ella le envió un video íntimo que probaría ese engaño.

Rojo es la dueña de Holy Catering, una empresa de organización de eventos que estuvo a cargo de la celebración del cumpleaños del novio de Miriam, Christian Halbinger. Según contaron varios testigos, la pareja de Lanzoni conoció a la dueña del catering en esa fiesta, aunque luego siguieron en contacto hasta que comenzaron a verse.

Desde un primer momento, la ex de Alejandro Fantino confirmó la ruptura y la infidelidad, y aseguró que ella misma había visto un video donde quedaba más que claro el engaño.

La triste noticia fue anunciada por la artista el lunes pasado en TV, cuando le aseguró a la periodista Andrea Taboada que Rojo le había mandado una grabación para contarle de la infidelidad. Incluso, Lanzoni se mostró muy apenada por el final de la relación, ya que ambos tenían planes de convivir y de ser padres de la nena que la actriz está por adoptar.

Sin embargo, la mujer acusada como la “tercera en discordia", que hasta ahora se había mantenido en silencio, decidió este miércoles dar su opinión y dejó trascender que todo lo que se dijo hasta el momento es mentira.

“No existe ningún video, yo no le envié ningún video a nadie”, señaló Rojo en un audio que envió al programa Siempre show, y agregó que toda esta situación "es algo que están haciendo" para perjudicarla. "Esto es algo que está armado. No entiendo por qué. Y yo no quiero hablar más del tema”, sostuvo.

Del mismo modo, el abogado de la dueña del catering confirmó que están analizando hacer una demanda judicial. “Juliana está viviendo esto con mucha angustia. La que está devastada es Juliana porque no tiene nada que ver en este tema, y está involucrada por terceros”, señaló el Dr. Roberto Olazábal y agregó que no puede confirmar si su defendida tuvo relaciones con el novio de Lanzoni porque nunca le pregunta a sus clientes sobre su vida privada.

“Aparece en los medios esta noticia de alguien que tiene interés que aparezca en los medios. Una panelista difundió un chat donde la señora Lanzoni manifestaba que le había llegado un video que le había enviado ‘esta mina’ y se refería a la Sra. Juliana Rojo", dijo Olazábal y confirmó que Rojo iniciaría una acción penal de calumnias e injurias hacia Lanzoni. “Alguien está buscando prensa”, añadió el letrado.

“No existe ningún vídeo”, asegura Juliana Rojo, la tercera en discordia en la separación de @miriamlanzoni, en exclusiva para @siempreshow @ciudad_magazine pic.twitter.com/aSX3p1E0Fw — Siempre Show (@siempreshow) January 15, 2020

Aunque Halbinger es un empresario de bajo perfil, en las últimas horas se mostró arrepentido por lo que pasó, y ante los medios aseguró que estaba sumamente triste y que tenía esperanzas de poder hablar en privado con Lanzoni para solucionar las cosas.

"Me siento pésimo por ver a la persona que es el amor de mi vida sufriendo así. Con Miriam hay un proyecto de familia, por lo cual quiero sanar esto, lleve el tiempo que lleve. Ella es el amor de mi vida y espero que lo podamos atravesar y superar", aseguró.