"La tanga te la saca cualquiera": la reconciliación de Wanda y Mauro, y la versión de Kennys Palacios

Luego de la vigésima quinta reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la pareja está pasando un buen momento con los dos en la Argentina junto a las hijas que tienen en común, Francesca e Isabella, y los tres que tuvo ella con Maxi López, Constantino, Valentino y Benedicto.

Los mimos, arrumacos y salidas familiares, son el ejemplo perfecto de lo positiva que viene siendo esta vuelta a la pareja, con él viviendo un presente exitoso en lo futbolístico, como campeón y figura en Turquía con el Galatasaray, y con ella encabezando el rating de Telefe como conductora de MasterChef.

Para graficar este intenso momento, Wanda compartió una foto que subió una seguidora de ella a sus historias, en la que se la ve frente a Mauro en el estudio donde graban el programa de cocina, mientras él le saca con sus uñas un pedazo de comida de entre los dientes de ella.

"Quedate con el que te saque la comida del diente. La tanga te la saca cualquiera jajaja", escribió la seguidora en la foto que Wanda se animó a compartir. Es un buen augurio para una relación que sufrió muchas idas y vueltas en los últimos años, fundamentalmente a partir de la infidelidad en París de Mauro con Eugenia "La China" Suárez, que se hizo pública y conmovió a toda la opinión pública.

Otra de las demostraciones sobre esta vuelta al amor tan exitosa, fue la salida que hicieron este martes, cuando toda la familia fue a un cine de la Capital Federal y lo hizo cerrar para que puedan disfrutar una película sin que nadie los acose y los moleste. Esto lo reflejó Wanda en las redes sociales, donde subió una historia de todos empochoclados y felices mientras los créditos del film se deslizaban pantalla abajo.

Por otro lado, el estilista y amigo personal de Wanda, Kennys Palacios, estuvo en LAM dando su punto de vista sobre muchos detalles de la vida personal de la conductora y empresaria. "Comencé primero trabajando con Zaira (Nara). La conocí de casualidad laburando en la peluquería de Leo Paparella hace 15 años. Fue su primera tapa con Gente", detalló sobre los orígenes de la relación entre ambos.

Una de las preguntas más fuertes que lanzó Ángel de Brito fue acerca de los dos hombres de la vida de Wanda. "¿Qué pasa cuando se encuentran Maxi y Mauro?", quiso saber el conductor. "Nada. Se han encontrado un par de veces, pero no pasa absolutamente nada. Se saludan y nada", confesó Kennys.

No fue el único dardo que lanzó De Brito. "¿Wanda superó la infidelidad de Mauro?", inquirió. "Ya pasó no sé cuánto tiempo, pero yo creo que sí. No hablamos del tema ya. Es pasado. Ni cuando la cruzamos a La China en el boliche, que yo le pregunté si se quería ir, pero me dijo 'no, olvidate'", recordó Palacios. "Yo tengo mucha relación con Mauro, con Maxi tuve muy poca", reveló, por otro lado el estilista.

También contó que la primera famosa que peinó fue Araceli González y su primer trabajo en la televisión fue en el programa de Mirtha Legrand, peinando invitados.

Kennys mantuvo cierto hermetismo respecto a la agenda de Wanda. Fundamentalmente alrededor de si Mauro estará con ella en el Martín Fierro y otros eventos. "Él tiene pocos días de vacaciones", precisó el estilista. También detalló que durante estos días que están juntos "Mauro la acompaña y la lleva" a Telefe y a todos lados.