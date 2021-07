La tele en crisis: bajo rating, egos rotos, presiones y apodos machirulos en los pasillos

La situación en la televisión argentina cada vez es más complicada. Los problemas con el rating, del cual se escapa solamente Telefe, están generando un sinfín de cambios de grillas, egos dinamitados, problemas con la dirigencia, enojos con compañeros de trabajo. En fin, el bajo encendido que hay en el país genera una la lista de problemas interminables y se encuentra a la vista de todos.

Eso hace que en casi todos los canales planteen cambios, modificaciones y hasta salidas abruptas. En América los problemas no están solamente en Intratables en dónde, tal y como contó BigBang, sino que también que se empiezan a trasladar a la señal de cable.

En los pasillos se ve el fastidio y la molestia por los resultados en el rating del cual sólo se salvan Baby Etchecopar y Vivana Canosa que tienen los dos programas más vistos de todo el aire. El fenómeno de Etchecopar es tal que en el programa de ayer, un poco en broma otro poco en serio, Parodi se comunicó al aire para ofrecerle a Baby ir los viernes también (el programa se emite solamente de lunes a jueves).

Pero el conductor redobló la apuesta y le dijo que quiere hacer un programa de cocina los sábados para competir con Gustavo “El Gato” Sylvestre en C5N. Incluso ya tiene el nombre y todo: “Un perro en la cocina”. ¿Será por las aptitudes culinarias de Baby?. Lo gracioso, además, es que en ese horario en A24 hay un programa especial que arrancó con el inicio de la pandemia y que se extendió que conduce uno de los columnistas que tiene Baby. ¿Serruchada de piso?

Canosa, como Baby, disfruta el éxito que refleja el número de Ibope pero poco a poco empieza a generar broncas dentro del canal y en especial en otra de las conductoras. Romina Manguel, a quien el rating no acompaña, hace tiempo que critica la labor de Canosa y eleva sus quejas. De forma constante, la periodista que ya se cruzó antes en un recordado episodio con Eduardo Feinmann en Animales Sueltos para años después dejar el programa debido a los cambios en el panel tras la salida de Alejandro Fantino.

El protagonismo de Canosa, que viene más por los números que por el contenido periodístico en sí (cuestionado por muchos dentro y fuera del canal), enoja a Manguel, a quienes algunos productores (cansados de recibir llamados) la apodaron -misoginia mediante- “Rafaela Carrá” por el tema cero tres, cero tres, cuatro, cinco, seis.

De nuevo en América, el gran ganador de este año fue Jay Mammon con su programa Los Mammones que funcionó a la medianoche y también cuando le tocó cubrir el espacio que dejó Tv Nostra. Con entre tres y cuatro puntos de promedio, el comediante es lo más visto en el canal, pero nuevamente volvería a su horario original debido a que Pamela David retornaría en ese horario con un talk show.

En el Trece la situación no es diferente. El público migra hacia otros lados y los formatos ya parecen haber quedado viejos. El 2,7 que marco el Showmatch de Marcelo Tinelli terminó de confirmar que para competir en el prime time contra Telefe se quedaron cortos. Ya no es necesario que le pongan un tanque de guerra adelante para que el ex presidente de San Lorenzo putee en todos los idiomas.

Con la novela turca Dr Milagro y con La Voz alcanza y sobra para duplicar, triplicar y hasta cuadruplicar lo que marca Showmatch. Eso ya generó que existan rumores de otras renuncias en el canal. El Club de las Divorciadas también está lejos de los cinco puntos de promedio que piden las autoridades.

Cansada de los reproches de los directivos por el bajo rating, Laurita Fernández, estaría evaluando dejar el ciclo que conduce debido a que no le termina de cerrar por ningún lado. Uno de los pocos picos que tuvieron fue cuando transmitieron en vivo el casamiento de Luis Novaresio.

Los problemas en el canal de calle Constitución también están en el noticiero, Telenoche, en donde su conductor Diego Leuco volvió a quejarse de lo que marca el número que les da Ibope. "Es un año difícil, un año en el que Telefe le está yendo muy bien con varios productos que la están rompiendo. Telenoche está haciendo, para mi, un gran trabajo. Yo tengo una gran relación con Cristina Pérez y Rodolfo Barili. Que bueno que haya una competencia sana, linda, con gente que uno aprecia, que respeta y admira, porque, en definitiva, la competencia sana hace que cada uno quiera hacer mejor su programa”, dijo en una entrevista con Intrusos la semana pasada.

"Te toque en el horario que te toque, estamos todos remando. En la tele en general, se volvió un medio de remarla. Yo una vez, por festejar un número de rating, se me armó un bolonqui. Ahí también aprendés”, agregó.