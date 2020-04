La tele que se viene, el impuesto a los ricos y “Cabré coronavirus del amor”: el mano a mano de Rial y BigBang

El conductor de Intrusos, Jorge Rial, analizó cuál será el impacto de la pandemia de coronavirus en la industria de los medios de comunicación, le apuntó a los noticieros por la sobreinformación y “exagerar la pandemia” y habló de la separación de Nicolás Cabré y Laurita Fernández. Además, le reclamó a los diputados y senadores que sesionen y cuestionó la denominada “travesía por la patria” impulsada por un grupo de legisladores opositores, y respaldó el proyecto del Gobierno para cobrar un impuesto a los dueños de grandes fortunas.

En una explosiva conversación por Instagram Live con BigBang, Rial le pidió a los periodistas que dejen de “exagerar”. “Se pone ‘urgente’ por cualquier cosa, a la mañana dicen que se descubre la vacuna y a la tarde se desmienten”, consideró el conductor de Intrusos. “Veo mucha tele y el ‘último momento’ es cualquier pelotudez. Antes el ‘urgente’ era una noticia urgente de verdad. Hay muchos periodistas abrazados al tema porque les da rating”, señaló.

El periodista anticipó que la pandemia adelantó la crisis en la industria de la televisión. “En la tele siempre van los mismos invitados. Nosotros en Intrusos les damos dos horas y pico hablando de la realidad, la gente nos viene a buscar porque se divierte, por eso somos los más vistos y le ganamos a El Trece. Los informamos, los sacamos de toda esta locura, nos está yendo bien”, sostuvo Rial, que agregó que “hace años el periodismo no cumple el rol que tiene que cumplir”.

Además, señaló que la pandeia “cambió los paradigmas de la televisión” y “aceleró los cambios”. “Se demostró que la tele – y esto es lo grave – se puede hacer con menos gente. Con un teléfono se puede hacer una nota, no se necesitan seis tipos. Esa discusión va a ser durísima”, agregó. “La tecnología hace tiempo que estaba, faltaba una excusa, que es la pandemia”.

Por otro lado, el conductor televisivo respaldó el proyecto de ley que buscará impulsar el gobierno para cobrar un impuesto por única vez a los dueños de grandes fortunas. Sostuvo que “en un contexto de pandemia es políticamente correcto pedirle a los que más tienen que colaboren”, aunque dijo que “está bien si es por única vez” y no como ocurrió con el impuesto al cheque. Además, se refirió a la indignación de Susana Giménez, quien se quejó de la propuesta de Alberto Fernández. “Susana quedó expuesta porque blanquó, esto no es un blanqueo, huboindustriales y banqueros que hicieron fortunas. Todos se sacrifican y ellos no”, agregó Rial.

Por último, la estrella de América TV señaló que cuando se termine la pandemia el mundo va a necesitar entretenimiento y “los que más van a sufrir son los programas periodísticos”. “Todos hacen lo mismo, dicen lo mismo… Igual sería adelantarme. Hay que pensar cómo salir de esto, no va a ser fácil, el gobierno estará pensándolo, no hay que dejar que los economistas tirambombas manejen la situación, porque hoy el Estado nos está salvando”.

Finalmente, Rial también se refirió a la reciente separación de Nicolás Cabré y Laurita Fernández. “La pandemia es Cabré, es el coronavirus del amor. Nadie dura mucho con él, es un tipo difícil, me parece… Lo digo desde afuera, por ahí me equivoco. “Se separó”, no importa cuando escuches esto”, cerró el conductor de Intrusos.