¡La tenía guardada! El "palazo oculto" que "Pampita" le dedicó a Benjamín Vicuña

Hay que decirlo: en los últimos años, Carolina "Pampita" Ardohain se convirtió en una máquina de producir (y facturar). La modelo no sólo tiene hasta una empresa de decoración, sino que además no titubeó a la hora de hacer negocios durante su último embarazo y cerró un millonario contrato para llevar adelante que mostrará el nacimiento de su hija más chica, Ana. En los últimos días, fueron muchos los que criticaron a la también modelo por mostrar a su beba de sólo once días en el estudio de ShowMatch, en especial teniendo en cuenta la pandemia de Covid-19.

Cansada por las críticas, Ardohain utilizó su programa de televisión para explicar los motivos por los cuales eligió regresar tan pronto al país y, de paso, deslizó una sutil crítica a Benjamín Vicuña, que no pasó inadvertida por el entorno del chileno.

"Me parece que es algo personal. Hay gente que prefiere no trabajar un tiempo y está perfecto. No podemos juzgarnos unas con otras, ni la sociedad. Porque hay otras mujeres, como yo, que tienen mucha energía, a las que les hace bien (regresar al trabajo)", aseguró la modelo, al tiempo que sumó: "El año pasado estuve súper tranquila, así que este año no quiero desaprovechar la oportunidad de estar acá, con ustedes, haciendo un programa. No soy sólo yo, son un montón de personas que también dependen de este programa. En cámara y fuera de cámara".

"Pampita" fue por más y también reveló cómo le levanta el ánimo participar como jurado de La Academia. "En el caso de ShowMatch, es lindo ir todas las noches; me hace bien, me reconforta". Hasta ahí, nada que le hiciera picar la nariz al galán trasandino. ¿Qué sucedió después? La modelo recordó los diez años en los que estuvo en pareja con Benjamín Vicuña, muchos de los cuales los pasó en Chile y sin demasiada actividad profesional.

"Hace unos años recuperé mi carrera, porque había vivido afuera mucho tiempo y la cuido mucho. Me parece que esto es una escuela, que hay que estar haciendo cosas todo el tiempo. No me imagino dándome el lujo de desaparecer un año entero. Es una elección personal que no la vivo como un sacrificio, ni le estoy quitando tiempo a mis seres queridos. Estamos todos muy bien", señaló.

Tiempo atrás, cuando la pareja comenzaba a transitar la crisis final que culminó con el "Palta-Gate", se filtraron unos polémicos audios en los que la modelo no sólo le recriminaba a Vicuña sus "constantes infidelidades", sino que además le espetó que había "dejado todo" por él. En ese entonces, desde el entorno de "Pampita" advirtieron que el galán chileno era muy celoso y que "no la dejaba" trabajar.

"Durante los años que Caro estuvo al lado de Benjamín, casi no pudo trabajar. Hizo muy poquitas cosas. Se dedicó a full a su familia. Medio como que Vicuña le demandaba ese rol más tradicional de ser 'la mujer de la casa'. Ella ahora quiere recuperar su carrera, los chicos son más grandes y se arrepiente un poco de haber 'dejado todo'; en especial por cómo terminaron las cosas", precisaron en su momento al ahora extinto diario MUY.