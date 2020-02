La terrible decisión de Barby Franco luego de que Burlando le suspendiera el casamiento

Primero fue la suspensión de la boda, pero ahora Barby Franco contó una intimidad de su relación con Fernando Burlando. La modelo y panelista del programa Pampita online relató qué pasó con el anillo de bodas que el abogado penalista le había obsequiado el año pasado, cuando parecía que finalmente iban a dar el sí en el altar tras ocho años de noviazgo.

Todo ocurrió durante una participación de Barby en el programa de Guido Kaczka por Canal 13. El conductor le preguntó si finalmente se iban a casar y la panelista le respondió: “No, no me casé. ¿No te enteraste? Nos íbamos a casar, pero él me canceló la boda. Ya tenía todo… Tenía tremendo anillo y él me lo suspendió”, se lamentó.

Lo cierto es que la historia no quedó ahí. Kaczka quiso saber qué había hecho con el preciado anillo de bodas. ¿Lo había guardado para otra ocasión? La modelo no tardó en responderle, pero sus declaraciones sin lugar a dudas llamaron la atención de todos, incluso del propio conductor.

“¡El anillo lo vendí por Mercado Libre!”, disparó. “Después me enteré del monto total que salía el anillo y claro, me di cuenta de que lo vendí por dos mangos, lo regalé”, se lamentó la modelo y pareja de Burlando. “Era muy caro, y creo que lo vendí por mil pesos”, disparó, ante la sorpresa de todos. “Cuando se enteró, Burlando casi me mata”, cerró Barby Franco.