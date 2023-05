La terrible denuncia contra Daniela y Thiago de Gran Hermano en Uruguay: “Nos estafaron y engañaron”

Aunque Gran Hermano terminó hace varias semanas, los ex participantes siguen disfrutando de las mieles de la fama. Por ejemplo, ya se sabe que son muchos los hermanitos que cobran en dólares para hacer apariciones en eventos o de otros que buscan salidas laborales lejos de la televisión.

En ese contexto, los más requeridos para las diferentes participaciones en boliches o eventos son Daniela Celis y Thiago Medina, una de las parejitas del reality que cosechó fans a lo largo y a lo ancho de Argentina. Pero esa fama también llegó hasta Uruguay y otros países limítrofes.

Lo malo es que en su primer viaje juntos fuera del país, a Thiago y a Daniela les salió todo mal. Además de regresar a Buenos Aires castigados por los fans, el rumor de una estafa comenzó a viralizarse por las redes sociales. Así que la parejita cruzó el Río de la Plata, con una durísima acusación a cuestas.

Al parecer, y según palabras de varios ex fanáticos de Thiago, ambos iban a presentarse en un evento en Salto pero cancelaron a último momento. El joven uruguayo le escribió a Ángel de Brito, quien lo publicó en sus redes: "¡Ángel! Anoche tenían que presentarse en Salto, Uruguay, Thiago y Daniela de GH. La gente con mucho esfuerzo pagó las entradas y terminaron suspendiendo la presentación".

Y agregó sobre la denuncia contra los ex participantes de Gran Hermano: "Pero eso no es nada, nos arrimamos con unos amigos hasta el hotel donde estaban parando Thiago y Daniela y con muy mala onda. Nos estafaron y engañaron ¡Nos dijeron que no se iban a sacar fotos porque habían cancelado el evento!".

Horas después de que ambos fueron denunciados por estafa, el boliche en el que habían contratado a Thiago y a Daniela, dieron a conocer una noticia que dejó las cosas un poco más claras. Según los dueños de la disco, la ausencia de Pestañela y el verdulero más famoso de La Matanza se dio por razones externas.

¿No fue una estafa? En ese sentido, los organizadores del evento dijeron que Thiago y Daniela no realizaron ninguna estafa y publicaron en Instagram una foto de la presencia en la que estarían los dos ex jugadores de Gran Hermano y escribieron: "Suspendido por razones climáticas".