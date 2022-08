La terrible denuncia de Paloma, la hija de Guillermina Valdés, contra los dueños de un boliche: “Homofóbicos”

Las redes sociales no solo sirven para divertirse, dar a conocer momentos de la vida o contactarse con personas de todo el planeta. También son un espacio para publicar diversas cuestiones vinculadas a denuncias por distintos delitos.

En ese sentido, Paloma Ortega, la hija de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, que tiene 20 años, denunció que sufrió un acto de discriminación en un boliche de la Ciudad de Buenos Aires. Para ello utilizó una historia en su cuenta de Instagram.

Luego de un paso por Europa que duró varios meses, la joven modelo se reinstaló en Buenos Aires. Al parecer, tras una salida a una disco, Paloma, que en Instagram aparece como @skinnypalo, y su novia Ana Mir habrían sido discriminadas. Al parecer, hecho habría estado relacionado a maltrato contra miembros del colectivo LGTBIQ+.

Según el relato de Ortega, todo sucedió en la noche del jueves 18, cuando llegó al lugar con amigos y se enfrentaron con los dueños del lugar, quienes las habrían discriminado. En su descargo en redes, la joven nombró al boliche y los acusó de “homofóbicos”.

En el mensaje, Paloma escribió sobre el local @baysideterrazas_, situado en Punta Carrasco: “La Posta Terrazas es el peor lugar de la Tierra. Son unos homofóbicos y transfobicos de mierda. Nunca más”. Aunque no dio detalles de lo sucedido, fuentes cercanas a la modelo asegura que fueron discriminadas en la entrada y también durante su breve estadía en el lugar.

En enero de este año, había salido a la luz que Paloma estaba de novia con Ana. La joven de 19 años que ya probó suerte en el modelaje también es una apasionada de la fotografía. Por eso, desde hace tiempo comenzó a tomar cursos tanto de foto como de cine. Y fue a través de ese oficio, que dejó en evidencia quién era su nueva pareja.

Con varias fotos posteadas en su cuenta de Instagram pública, Paloma dio a conocer una producción que tuvo como protagonista a Ana. Ella entró en su vida hace varios años, pero después de una hermosa amistad, al fin nació el amor y se convirtieron en novias.

En los comentarios de las imágenes, se leen los diversos comentarios que sus seguidores le dejan. Todos están repletos de buena onda y cariño. Pero entre todos sobresale el de ella, su novia. Lo mismo sucede en las historias de Instagram de ambas, donde se decian mensajes como “hermosa” o “mi beba”.

De esa forma, Paloma y Ana Mir Bertone, la hija de Lalo mir y Victoria Bertone, confirmaron que llevan adelante una relación hermosa. De hecho, Ana fue el principal motivo por el que Paloma decidió dejar su carrera en Europa, adonde se había mudado hacía unos meses para modelar, ya que había sido contratada por varias marcas internacionales. Pero el amor es más fuerte, dice la canción.

En ese sentido, Guillermina, la madre de Paloma había contado tras el regreso de su hija: "Ya volvió, le cuesta ir. Ahora tiene que ir al Fashion Week de septiembre. Le gustó la experiencia, le fue muy bien, pero todavía está con esa cuestión. Tiene su pareja acá, no es tan fácil. A mí me pasó lo mismo a su edad, la entiendo, pero bueno… La respeto, ella va decidiendo en el día a día. La verdad que una con los adolescentes, hoy particularmente, no puede opinar tanto".