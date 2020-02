La tierna participación "secreta" de la hija de Pérez Volpin en el video de Quique Sacco y su conmovedor posteo

Al emotivo posteo que publicó Quique Sacco por el segundo aniversario de la muerte de Débora Pérez Volpin, se sumó en las últimas horas una publicación de su hija menor, Luna Funes, quien utilizó su cuenta de Instagram para recordar a su mamá. Lo que pocos saben es que fue ella quien le puso la voz a la canción Can't take my eyes off you que acompaña el video homenaje que publicó el periodista deportivo en sus redes sociales.

"¿Cómo hago para seguir aguantándome las ganas de darte un abrazo, de escucharte, de simplemente verte? Desde hace dos años que convivo con ese sentimiento", comenzó la joven de 19 años. "Mamá, no hay palabras para describir lo mucho que te necesito y te extraño. Hoy y siempre pedimos justicica".

La familia de la periodista sigue adelante con la apelación del fallo contra el endoscopista y la anestesista de la clínica La Trinidad en la que murió Pérez Volpin. "El juicio oral y la posterior condena a uno de los médicos responsables nos permite transitar con mayor calma y confianza el camino hacia la verdad y la justicia plena. Estamos cada vez más cerca de lograrlo. Y es por eso que reclamamos la revisión de la absolución del otro médico involucrado, también responsable. Así mismo, seguimos buscando que todos aquellos que encubrieron la muerte de Débora y mintieron ante la justicia reciban la sanción que la ley establece", precisó Sacco.

Los dos hijos que la periodista tuvo con Marcelo Funes mantienen el marcado bajo perfil que tenían cuando su madre vivía. Sin embargo, el año pasado decidieron dar su primera nota y fue a la revista Caras. Lo hicieron junto a su padrastro, Quique Sacco. "Mamá está con nosotros hasta en los detalles más mínimos. En cosas que hago yo, siento que realizó lo mismo que haría ella", reconoció su hijo mayor, Agustín, de 21 años.

"En la calle la gente que me reconoce me dice que tenga fuerza, y cuando cumplí años, por las redes muchos me mandaron mensajes lindos y bendiciones", sumó su hermana. "Yo personalmente siento que me conecto con mamá más de otras formas, no necesariamente yendo al cementerio. Elijo los recuerdos, ni siquiera fotos. La vida permanentemente me la recuerda a ella, me trae esas memorias, y con eso para mí está perfecto", dijo Agustín.

La vida permanentemente me la recuerda a ella, me trae esas memorias"

La entrevista fue pocas semanas después del día de la Madre, el primero sin Débora. "Obviamente que fue una fecha difícil porque la ciudad se llenó de carteles del Día de la Madre. Pero la verdad es que con la poca experiencia que tenemos, el año pasado fue el primero sin ella, yo no lo siento como algo particularmente fuerte. Aunque obviamente lo es. Pero siento como que todo el tiempo es el Día de la Madre", confesó Agustín.

"Con fechas como el Día de la Madre, pasa como con cada mes que se cumple (de la fecha de su fallecimiento). Hay gente que sube fotos y recuerda lo que pasó. Para mí no tiene ningún significado especial. Coincido, todos los días son el Día de la Madre", cerró Luna.