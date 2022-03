La tierna tradición secreta (y argenta) de Luisana y Bublé para con sus hijos

Luisana Lopilato y Michael Bublé aguardan con expectativa el nacimiento de su cuarto hijo que, de acuerdo a los primeros trascendidos, nacería a finales del mes de junio. Si bien se espera que la actriz de a luz en Canadá (tal y como lo hizo con Noah, Elías y Vida), lo cierto es que por estos días disfruta de su embarazo en la Argentina, mientras además cumple con algunos compromisos laborales.

Atenta a la atención que genera cada uno de sus posteos vinculados al embarazo, Lopilato sorprendió a sus seguidores en Instagram con una foto curiosa en la que revela una tierna tradición familiar que comenzaron el día en el que pasaron por el altar.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Todo comenzó cuando, después de dar el sí en la Argentina, el matrimonio decidió instalarse en la faustosa mansión de Nordelta que habían comprado meses antes con la intención de tener un lugarcito para relajarse y escapar los fines de semana.

Aunque la actriz compró su primer techo cuando tenía sólo quince años en su natal Parque Chas, el robo que sufrió en abril de 2011 mientras celebraba su casamiento en Cañuelas hizo que la pareja optara por instalarse en Los Castores, uno de los barrios más exclusivos de Nordelta.

Los tasadores locales aseguran que el valor de la propiedad, una de las más destacadas del complejo, asciende a los dos millones de dólares. Sin embargo, la pareja no tiene ningún plan de ponerla a la venta. ¿El motivo? La tradición familiar que dejaron plasmada en el deck que recorre la pileta (y que oficia además de camino hacia el muelle del lago).

"I never want to stop making memories with you (No quiero dejar nunca de crear recuerdos con vos)", se puede leer grabado sobre la madera. Debajo, en otro de los tablones, Luisana y Michael también grabaron el nombre de cada uno de sus hijos, junto a sus respectivas fechas de nacimiento.

"Pronto vamos a estar sumando un nuevo nombre. ¡Qué lindo que se agrande la familia Lopilato-Bublé!", destacó Luisana en su posteo de Instagram, el mismo en el que aprovechó para volver a mostrar su ya no tan incipiente pancita en redes.