La Tora y Nacho en BBN: su relación, la nueva "realidad" tras GH y sus ganas de crecer en Telefe

La Tora Lucila Villar y Nacho Castañares comenzaron su historia de amor dentro de la casa de Gran Hermano y terminado el programa, siguieron con su relación fuera del programa. En la actualidad, son una de las pocas parejas que continúa unida y, sin lugar a dudas, se transformó en la más querida por los fanáticos del reality más famoso del país.

En la casa se mostraron muy cercanos ente besos y abrazos, pero ambos se encargaron de aclarar que querían experimentar qué sucedía en el exterior: "Dije que la quería conocer afuera de la casa también por una cuestión lógica. La quiero un montón, siento que vamos muy bien pero bueno, eso. Nos tenemos que conocer afuera, pero vamos encaminados. Yo la quiero mucho”, había declaro en su momento Nacho.

Sin embargo, a través de las redes sociales no pudieron ocultar su amor y cada vez comenzaron a mostrarse más cerca, hasta que los fanáticos concluyeron que habían oficializado su relación. En diálogo con BigBang, La Tora detalló que para que el vínculo entre ambos funcione, la clave es la comunicación: “Todo lo hablamos, es lo principal”.

En la actualidad, ambos forman parte del nuevo contenido de stream de Telefe “Fuera de Joda”, junto a Dani Celis y Juli Poggio, donde interactúan con sus seguidores, hablan de actualidad, música, juegos y también tienen invitados: “Muy contento, la verdad, lo disfrutamos un montón armamos un grupo fantástico, estoy muy contento de presentar todo el programa que se viene de la mano Telefe así que feliz”, detalló Nacho.

Además, añadió: “Creo que lo que mejor tenemos es la interacción recíproca con la gente que decimos algo y en el chat nos corrigen o nos comentan de qué podemos hablar y eso en la casa no sabíamos si se televisaba o no, creo que es un cambio bastante grande. Después constantemente estas sabiendo si a la gente le gusta o no le gusta, si la gente se suma o no se suma, está muy bueno”.

Por su parte, La Tora opinó que está “muy feliz” de formar parte de ese nuevo proyecto y que es más “fácil” hacerlo de la mano de amigos. Cuando fue consultada qué sentía al hacer stream con Nacho, respondió: “Re bien, cómoda porque todo lo hablamos: lo que nos gusta lo hablamos, lo que no nos gusta también, separamos mucho nuestro laburo, una parte si y otra parte no”.

Nacho comentó que el mayor desafío era “el crecer cada vez más, el tocar temas que capaz nos sacan de nuestra comodidad. Además de cambiar opiniones con las chicas, que realmente tenemos puntos de vista muy distintos, creo que está muy bueno porque al ser día a día hay un montón de cosas que no se pueden pasar por alto y las tratamos en la charla y está bueno porque nos saca del molde”.

Por otro lado, afirmó que no tenía miedo al salir de la Casa, sino que estaba “sorprendido” de lo que podía llegar a pasar: “Desde el lado de la incertidumbre, de no saber que nos esperaba y más después de tanto tiempo donde estuvimos”.

Y añadió: “El salir de la casa nos sacó del molde a todos, nos tuvimos que acostumbrar a esa nueva realidad de salir y de enfrentarnos que en la calle nos paren, nos saluden, nos pidan fotos. Por ahí se arme un tumulto de gente que te reconoció, y por ahí todas estas cosas que nadie nos preparó y que nos fuimos sorprendiendo con el paso del tiempo”.

Por su parte, La Tora confirmó que le gustaría crecer en Telefe y que no solo se quede en el stream: “El día de mañana poder ir a lo que sería el aire de Telefe, porque el stream también me encanta, las dos cosas, pero la televisión sería el nuevo desafío que me gustaría poder hacer”. Nacho tiene el mismo sueño a futuro de estar en la televisión y poder seguir haciendo stream. Cuando fue consultado qué le diría el Nacho de antes de entrar a Gran Hermano, el Nacho actual, afirmó: “Que se prepare que cuando salga va a cumplir un montón de sueños y que va a estar muy feliz. También va a tener que trabajar fuerte porque tampoco es fácil”.