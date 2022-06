La trágica premonición de El Noba, meses antes de morir en un accidente con su moto

Lautaro René Coronel pudo disfrutar de la fama y el éxito tan sólo por ocho meses. El cantante de cumbia, más conocido como El Noba, alcanzó la popularidad con su hit "Tamo Chelo" y falleció a principios de junio, después de chocar con su moto en Florencio Varela.

El Noba tenía tan sólo 25 años y había comenzado a construir su primera casa. Un día antes del accidente que le costó la vida, el músico les había agradecido a sus fans por el apoyo desde su cuenta de Instagram y compartió imágenes de la obra en construcción.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Hasta que un día ustedes y la música cambiaron mi vida. Gracias por escucharme, gracias por bancarme. Hoy tengo mi propio terreno, mi casa tan soñada", destacó el joven, que con tan sólo ocho meses de carrera ya había comenzado a cumplir su sueño: construirle una casa a su hija de seis años, Alin.

Tras su muerte, sus compañeros organizaron una colecta para poder culminar con la construcción y tanto su madre, como su manager, prometieron encargarse de que "Lauti" -como le decían sus íntimos- no sea olvidado.

"Hay algo que nunca me voy a olvidar", reconoció Leandro, su manager, en el ciclo Cortá por Lozano. "Una vez, fuimos a una radio y había una foto de Rodrigo (Bueno). El Noba me dijo: 'Yo voy a ser como él', y le dije que la diferencia era que Rodrigo no está. Tengo la foto de ese día y no lo puedo creer", sumó.

En el piso también se encontraba su madre, Vanesa. "Él siempre quería alegría. Me decía: 'Mamá, vos no tenés que llorar, mamá no te quiero ver llorar", recordó su madre, y habló del homenaje que los fans le hicieron a su hijo tras su muerte: "Se armó su caravana, que tanto él amaba. Lástima que fue sin él presente".

"Él era muy solitario y real. Ella se enteró después del fallecimiento que él había ayudado a un montón de gente. No hacía alarde de esto. Era real", sumó su manager, que aprovechó la entrevista para concientizar sobre el uso de casco: "Sé que no va a llegar el mensaje a todo el mundo, pero tal vez a alguno le vamos a salvar la vida".