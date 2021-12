La "traición" a Doman, Nacha y la mirada "pendenciera" de Rocío Oliva: las perlitas del cumple de Ana Rosenfeld

Ana Rosenfeld cumplió 67 años y lo celebró en el SUM de su departamento, rodeada de amigos y su familia, a dos meses de la dolorosa muerte de su marido, Marcelo Frydlewski, con quien compartió los últimos 37 años y quien perdió la vida luego de contraer coronavirus en los Estados Unidos. "Me falta lo más importante de mis últimos 37 años", escribió la abogada en las redes sociales.

Y agregó: "Hoy es un día especial para mí y para mi familia. Cumplo 67 años. Hoy muchos amigos y muchos seres queridos me acompañan y me dan energía y trasmiten cariño y fuerza. Desde que te conocí amor de mi vida siempre me sorprendiste con enseñanzas, sonrisas, alegrías... ¡todos los 13 eran especiales para mí! Este es diferente pero estoy segura que desde donde estés, ¡estás brindando por la vida para homenajearme como siempre lo hiciste! Hoy brindaré por nuestro amor”.

Del evento participó un muy numeroso grupo de personas, entre los que se destacaron Yanina Latorre, Rocío Oliva, Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi, Nacha Guevara, Fabián Doman, Palito Ortega, Luciana Salazar y Myriam Bunin, entre otros. "Una amiga suya, pintora, le regaló un cuadro con una foto de Marcelo y ella. Muy fuerte. Lo colgaron en el medio del evento. Era muy emocionante verlo. Aunque ella no está tan lograda, él, divino", contó la panelista.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Bajo la conducción de Los Ángeles a la mañana, Yanina recordó que Rosenfeld se emocionó al abrir el regalo y ver a su marido pintado al óleo. "Había famosos, pero eran famosos amigos. Quien no sabía que era amiga de Ana fue Celia Messi, que se tomó un remis desde Rosario para asistir. Cuatro horas de ida y cuatro de vuelta. Fue al almuerzo, comió y volvió a su ciudad. A las 10 de la noche me mandó un mensaje diciéndome que había llegado", sumó.

En ese momento, la panelista se puso un poco más seria y reveló que no todo fue risas y emoción durante el festejo, ya que algunos invitados -incluido ella- tuvieron algunos encontronazos. "Pasó algo tremendo: hubo una mesa de la discordia. En la mesa del lío estaban Nacha Guevara, la mamá de Messi, Rocío Oliva, la periodista Myriam Bunin y ahí apareció el escándalo", remarcó.

De acuerdo a su relato, Bunin y Guevara intercambiaron fuertes palabras, lo que obligó a la periodista a cambiarse de mesa. "Se mataron Myriam con Nacha Guevara. Hay que decir que Nacha odia a los periodistas y según ella somos gente que no sirve para nada y que nos dedicamos a hablar de pavadas. Empezaron a reprocharse y a hablar en otro tono. Todo comenzó porque Myriam le quería a hacer una nota y Nacha le dijo que no la iba a hacer porque ‘cambiaste'", contó.

Y continuó: "Yo entiendo que en algún momento eran amigas. De hecho Myriam tenía una escuela que se llamaba Unique, que eran cursos de modelaje, etc. Nacha trabajó con ella y daba cursos de expresión corporal allí. Myriam, educada, no quiso seguirla y se fue a otra mesa...Ana se enteró de todo esto porque hubo cambio de mesa. Toda la gente hablaba de esto durante la celebración. Nacha Guevara no me saludó ni yo a ella".

Cabe recordar que Yanina Latorre y Nacha Guevara terminaron en muy malos términos luego de que la jurado tratara de "caso perdido" a Lola Latorre -la hija de la panelista- durante su participación en el Cantando 2020, luego de que la joven fuera acusada de haber asistido a una fiesta clandestina en medio de la cuarentena por la pandemia de COVID-19. "Se acuerdan que yo me maté con ella en el Cantando (El Trece) cuando le dijo a mi hija que era un caso perdido. Yo ni pasé por esa mesa…", aclaró la panelista.

Luego contó que durante la fiesta tuvo un inusual e incómodo cruce con Rocío Oliva. ​"Ella no me saluda, pobre piba. Aparte pesada. Todo lo que se cuenta de ella y Maradona es información, pero después lo que haga de su vida me importa tres pitos. Ella te mira pendenciera como que si te acercás un poco más te faja. Me la encontré en el baño y le digo '¿que hacés?’ y seguí de largo. Me fulminó y me miró de arriba como diciéndome 'salí que te la doy'", aseguró.

Finalmente, reveló que Fabián Doman se acercó hasta el lugar para saludar a Rosenfeld y enfureció al ver que estaba como invitada su ex mujer, María Laura de Lillo. "En un momento pasó a saludar Doman, que fue uno de los pocos hombres invitado al evento (también estuvieron Ramón "Palito" Ortega y Juan Alberto Mateyko). El tema es que estaba su ex ahí, María Laura de Lillo. Se le vino la ex al humo y yo lo ayudé a estar distanciados", detalló.

Y sentenció: "Porque había fotógrafos y toda la cosa... Doman estuvo siete minutos, contados a reloj. Y no le gustó ver a su ex ahí...Me dijo 'Ana es amiga de toda la vida, no lo puedo creer. Me siento traicionado'. Hubo un entuerto ahí...'¿Cómo la va invitar a ella y me va a invitar a mi?', decía. El tema es que no le avisó...Doman dice que Ana y que su ex no eran amigas, de hecho se conocieron gracias a él...".