La trama detrás del falso positivo de Esmeralda Mitra y su descargo: "Esto me pasa por exitosa y bondadosa"

En medio del escándalo que protagonizó en las últimas horas tras haber sido acusada de tener COVID-19 y habérselo ocultado a la producción de LaFlia para participar de la edición del Cantando por un sueño que se realizó el viernes pasado, Esmeralda Mitre rompió el silencio y aseguró que acudirá ante la Justicia contra el laboratorio por la "falsificación" de sus estudios.

Según pudo saber BigBang, la mediática se realizó un hisopado el jueves 27 de agosto por medio de su obra social, OSDE, la cual procesó la muestra a través del Hospital Elizalde por un convenio que la empresa tiene actualmente con el Gobierno de la Ciudad.

Al día siguiente, el viernes 28 de agosto, el nosocomio le informó a OSDE que el resultado había dado "negativo" por coronavirus.

Pero ese mismo día, al momento de cargar la información en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino), aparentemente ocurrió un error de carga y el resultado quedó reflejado como "positivo".

Fue por esta razón que el lunes, el Equipo de Seguimiento de Contactos Estrechos de la Ciudad inició el protocolo de contacto con Esmeralda, por estar supuestamente contagiada, para dar con sus contactos estrechos.

Esto es debido a que en el SISA la participante del Cantando 2020 figuraba como "positivo". Sin embargo, todo se debió a un error, el resultado de la actriz dio "negativo" y el Ministerio de Salud de la Ciudad inició un sumario administrativo para averiguar la inconsistencia de la carga a partir del jueves pasado.

En este panorama, Esmeralda accedió a una breve entrevista en el ciclo Mujeres del Trece y reveló que está yendo a realizarse un nuevo hisopado a pedido de la producción que comanda Marcelo Tinelli.

"Me parece muy grave y angustiante lo que está pasando. Me parece muy grave que hayan falsificado un resultado que no existió", disparó la mediática.

En ese sentido, la heredera de Bartolomé Mitre explicó que nunca se realizó un hisopado en el Hospital Elizalde y aclaró que solo visitó ese establecimiento de salud recientemente por otras dolencias.

" Yo jamás me hice ese hisopado en ese lugar. Recientemente fui ahí porque me sentía mal por otra cosa, pero no me hice el hisopado ahí. me lo hice en otro sitio, que es el verdadero y que dio negativo", detalló.

Y agregó: "El viernes me dieron el negativo por la mañana, por eso nunca corrí riesgo ni se lo hice correr a nadie. Nunca tuve ningún síntoma de nada, simplemente me lo hice porque mi coach tuvo contacto en un lugar donde había alguien con COVID-19. Él por las dudas se lo hizo y yo dije que me lo iba a hacer, pero no porque tuve ningún síntoma. No se puede jorobar así con la salud de la gente.

Bajo este panorama, Esmeralda recordó que semanas atrás también sufrió la "falsificación" de sus estudios: "Me parece tremendo que hayan falsificado algo así. Estoy muy angustiada porque ya me había pasado la otra vez, cuando tuve una alergia y dijeron que había tenido un ataque de nervios. Desde OSDE, mi obra social y que va a tener un problema por eso, pasaron una planilla donde los médicos falsificaron información".

Consultada sobre las razones por las que alguien falsificaría sus datos, Esmeralda manifestó que le ocurren estas cosas por ser “exitosa, libre y bondadosa”.

"Yo no hago nada para que esto suceda. la envidia, que te vaya bien, que seas correcto, libre y bondadoso, la gente no te lo perdona. No mandé el certificado cuando me lo pidió LaFlia porque me quedé sin batería, pero ya se los envié", dijo.

Y concluyó: "El Gobierno de la Ciudad me llamó apenadísimo por lo que está pasando. Me llamó un asistente de la Secretaria de Salud para ofrecerme ayuda. Me voy a hacer otro hisopado más por pedido de la producción. Estoy muy angustiada, me hacen quedar mal con la producción. Es un horror, voy a ir a la Justicia contra el laboratorio por esto. es muy grave lo que hicieron".