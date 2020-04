La trama secreta de la salida de Baby Etchecopar de Radio 10: bajo rating y su denuncia por "no ser K"

En las últimas horas, los rumores de una "inminente" desvinculación de Baby Etchecopar de Radio 10 comenzaron a sonar con fuerza. Desde la emisora aseguraron que su programa, El ángel, sufrió en los últimos meses un marcado descenso de la audiencia y que por ese motivo se le ofreció un cambio de horario. El periodista, mientras tanto, aprovechó el aire de su programa en A24 para referirse a los rumores y confirmó su salida. La trama secreta detrás de los cambios.

Los rumores cobraron aún más fuerza cuando el periodista Emanuel Respighi publicó una nota en Página 12 en la que explica la negociación que existió entre los directivos de la emisora y la negativa de Etchecopar de cambiar el horario de su ciclo, que hasta ahora salía de lunes a viernes en la franja de nueve de la mañana a doce del mediodía.

"La razón -le explicaron al conductor- no es otra que la del rating. Según los datos suministrados por Kantar Ibope Media, en marzo el ciclo de Etchecopar midió 13,28 puntos, perdiendo el segundo lugar en el horario a manos de La mañana, con Víctor Hugo Morales, que en la AM 750 alcanzó los 16 puntos. La fuga de radioescuchas en el horario de Etchecopar se vuelve evidente ni bien comienza su programa, ya que recibe una audiencia de más de 20 puntos de rating de parte de Mañana Sylvestre, con Gustavo Sylvestre, que se desploma en la segunda mañana", consignó el periodista.

La propuesta de la emisora era que Pablo Duggan pasara a la segunda mañana con su ciclo Camino a casa y que Etchecopar tomara el horario del regreso. La oferta no prosperó y el propio periodista confirmó su desvinculación de la radio, aunque denunció una campaña en su contra por "no ser kirchnerista". El título de la editorial con la que comenzó su ciclo de aire fue: "Les voy a contar una pequeña historia".

La versión de Baby Etchecopar tras su desvinculación de Radio 10

"En el año 2010 entré a la mejor radio de la Argentina que se llamaba Radio 10. Les voy a contar toda la historia, porque todo lo demás es saraza. El tipo que más admiro, Daniel Hadad , me llamó. Nunca le pego a la mano que me da de comer, pero en esa radio veníamos Marcelo Longobardi , María Isabel Sánchez , Rolo Villar y el Negro Oro con cincuenta puntos de share. Eduardo Feinmann , Chiche , quien les habla: pasamos todos".

, me llamó. Nunca le pego a la mano que me da de comer, pero en esa radio veníamos , , y el con cincuenta puntos de share. , , quien les habla: pasamos todos". "Cuando llega el Gobierno de Cristina ( Kirchner ), pasó una historia medio rara en la que tuvimos que entregar la radio. La radio la compraron Cristóbal López y ( Fabián ) De Sousa y yo no me quedé por conveniencia, me quedé por amor a las paredes. Me quedé esperando realmente que un día, cuando terminara el gobierno de Cristina, volvieran a vender la radio y a lo mejor volvían mis amigos".

( ), pasó una historia medio rara en la que tuvimos que entregar la radio. La radio la compraron y ( ) y yo no me quedé por conveniencia, me quedé por amor a las paredes. Me quedé esperando realmente que un día, cuando terminara el gobierno de Cristina, volvieran a vender la radio y a lo mejor volvían mis amigos". "Es como el Club del Clan. Ojo que Daniel y todos mis amigos también soñaban con esa historia; de un día volver todos a hacer algo. Se portaron muy bien, me acuerdo que estaba con las muletas y me tuve que encontrar en el bar de enfrente, porque la oficina estaba arriba del canal. Me dijo una frase que le había dicho a Pagano en la radio, porque cada vez que tomábamos a alguien le decíamos: 'Mirá que es una Ferrari, no la choques'".

El tema es que no soy K. Es así, es política. Esa es la realidad"

" De Sousa me dijo: ' Baby , compré una Ferrari. ¿Querés manejarla y no chocarla?'. Yo le dije que sí. Porque laburo por la radio, porque era Radio 10; como por este canal. Entonces, pusieron a un tipo que se llama Paco Mármol como productor, un desastre. Después Carlitos Infante , un caballerazo, tomó las riendas".

me dijo: ' , compré una Ferrari. ¿Querés manejarla y no chocarla?'. Yo le dije que sí. Porque laburo por la radio, porque era Radio 10; como por este canal. Entonces, pusieron a un tipo que se llama como productor, un desastre. Después , un caballerazo, tomó las riendas". "Me trataron muy bien, me pagaron siempre. En los peores momentos cuando detuvieron a López y a De Sousa cabildeaba la idea de una coperativa, pero tratamos de persuadir a los compañeros de esperar, que la radio iba a seguir. Se mantuvo gracias a la publicidad y se pagaron siempre los sueldos. Cuando estuvo Macri nunca nos jodieron. No me jodieron a mí, que había votado a Macri".

y a cabildeaba la idea de una coperativa, pero tratamos de persuadir a los compañeros de esperar, que la radio iba a seguir. Se mantuvo gracias a la publicidad y se pagaron siempre los sueldos. Cuando estuvo Macri nunca nos jodieron. No me jodieron a mí, que había votado a Macri". "Un día me acuerdo que Pablo Duggan me pidió que le consiguiera trabajo en Radio 10 y llamé a Carlos Infante. Como una familia, pero no era la familia Hadad. Carlos es un director de la puta madre. De Sousa y Cristóbal López también, nunca nos dejaron sin laburo. Digo esto porque no se puede sangrar por la herida".

Cuando estuvo Macri nunca nos jodieron. No me jodieron a mí, que lo había votado"

"Hace seis meses llega el rumor por los pasillos de la radio, por los que pasó el kirchnerato como Navarro. Ahí me entero que querían ponerlo a Duggan en mi horario, porque mi línea editorial no es la de Radio 10. De hecho, la gente en la calle me preguntaba: '¿Qué hacés ahí? ¿No te echaron todavía?'. Yo hago radio, no se me ocurre lavarle la cabeza a la gente. Nunca tuve problemas".

Ahí me entero que querían ponerlo a en mi horario, porque mi línea editorial no es la de Radio 10. De hecho, la gente en la calle me preguntaba: '¿Qué hacés ahí? ¿No te echaron todavía?'. Yo hago radio, no se me ocurre lavarle la cabeza a la gente. Nunca tuve problemas". "Me junté con Carlos y les dije: 'Díganme la verdad, si me van a sacar el horario me voy, me indemnizan y listo'. No se dieron cuenta y me dijeron que pensaban hacerlo en mayo, porque ahora vienen por la guita de todos en mayo. Me encuentro con la idea hace dos días del cambio y les dije: 'Me estás echando. Hagámosla corta: poneme los 20 años y me voy. Mi horario es el de la mañana'".

y les dije: 'Díganme la verdad, si me van a sacar el horario me voy, me indemnizan y listo'. No se dieron cuenta y me dijeron que pensaban hacerlo en mayo, porque ahora vienen por la guita de todos en mayo. Me encuentro con la idea hace dos días del cambio y les dije: 'Me estás echando. Hagámosla corta: poneme los 20 años y me voy. Mi horario es el de la mañana'". "Primero me cambiaron el panel, después me faltaron columnistas. Uno no es boludo. Me di cuenta de que había una cosa. Me pedían que hiciera reír, yo hago pensar. Quedó todo bien y dije bueno muchachos, les mando a mi abogado, hagan la cuenta de lo que me corresponde y me voy como en cualquier trabajo. Me doy vuelta y aparece en Página 12 que me iría por el bajo rating. Para no tener que pagarme lo que tenían que pagarme".

Por último, el periodista denunció que hay una persecución ideológica en su contra: "Quería aclarar esto porque me empezaron a llamar de todo el país. Este mes cayó el Gato (Silvestre) dos puntos. Algunos miden muy poco, pero a ninguno de ellos les dijeron andate. El tema es que no soy K. Es así, es política. Esa es la realidad. No es bajo rating, es otro público el que me escucha a mí. Le agradezco a Radio 10 todo lo que me dio, pero quiero aclararlo porque no me gusta mentir".