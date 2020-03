La trama secreta de la suspensión de "Separadas": qué pasa con la tira y por qué no saldrá al aire

En las últimas horas, la gerencia de programación de El Trece debió tomar una drástica decisión: se suspendieron las grabaciones de Separadas, la ficción nocturna del canal de Constitución. De acuerdo a lo que pudo saber BigBang, todo se desencadenó por una medida del sindicato de actores que llamó a "posponer todas las actividades" hasta el 31 de marzo por el brote de Coronavirus en el país. El plan de Adrián Suar para mantener la programación, hasta cuándo saldrá al aire la novela "con normalidad" y qué sucederá con la ficción.

Fueron muchos los portales que dieron por "cancelada" la ficción. "Nada que ver, eso no va a suceder", responden desde la productora y el canal. "La novela sigue, sólo se posterga por la decisión de Actores de no grabar. Sale con normalidad hasta el jueves, pero la novela seguirá", anticipan. En efecto, la cantidad de capítulos "en parrilla" no suele ser tanta en las tiras diarias, por lo que el material cerrado y editado para salir al aire alcanza sólo para esta semana.

"El problema que se generó es que no tenemos capítulos para seguir emitiendo, hay que esperar a que se reactiven las grabaciones. Cuando eso suceda, la tira volverá al aire sin problemas. Estamos respetando el pedido de Actores", advierten desde la productora.

Al momento, las opciones para "llenar el agujero en la grilla" son dos:

Podrían repetirse los capítulos ya emitidos de la tira.

Se analiza extender el horario del noticiero de El Trece, para además dar respuesta a la cobertura obligada por el brote en el país.

De cualquier manera, los fanáticos de la tira tendrán que aguardar un tiempo prudencial para seguir con la historia. Hasta el momento, la disposición del sindicato llamó al cese de grabaciones hasta el 31 de marzo, pero no se descarta que la medida pueda prolongarse.

El pedido de Actores: "Llamamos a posponer todas las actividades artísticas"

"Con motivo de la pandemia del COVID-19, situación de público conocimiento, y las resoluciones adoptadas por el Gobierno Nacional, ante la urgencia que impone que en la mayoría de los ámbitos donde se desarrolla nuestra actividad no están garantizadas o son de difícil aplicación las medidas de seguridad necesarias para evitar la propagación del virus. Considerando, además, la inevitable proximidad de las personas con las que se debe interactuar por nuestra labor específica, nuestro sindicato llama a posponer todas las actividades artísticas en las ramas de cine, teatro, televisión, publicidad y doblaje desde el día de hoy y hasta el 31 de marzo del corriente o hasta la fecha que pudiera indicar el Gobierno Nacional en los próximos días".

"En este momento, en el que el valor de la solidaridad nos involucra absolutamente a todes y teniendo en cuenta lo excepcional de la situación, que implica la posibilidad de contagio masivo del virus, apelamos a la responsabilidad de los empresarios del sector para no exponer a actrices y actores a tomar decisiones individuales que signifiquen la vulneración de estas elementales medidas de prevención".