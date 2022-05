La transformación de Fran de Cuestión de Peso: se operó más de 30 veces y tiene "una parálisis" en el rostro

Fran Ibáñez -más conocido como Fran Mariano– inició su carrera en la televisión como lo hizo Mariano de la Canal, con una sola diferencia: en vez de apoyar a Wanda Nara, se hizo fanático de Graciela Alfano, por entonces jurado en el Bailando por un sueño. Y fue en una de las tantas emisiones del ciclo de baile que conducía Marcelo Tinelli, que Moria Casán lo cruzó y le dijo: "Andá a Cuestión de Peso".

Dicho y hecho. De ahí pasó a ser participante del programa que se emitía por la pantalla de canal Trece, donde bajó 92 kilos. Aquellas apariciones en televisión fueron la puerta de entrada hacia un mundo que cambió por completo la vida del joven de 33 años, oriundo de Benavidez, ya que su cambio físico siguió por afuera de la pantalla: en su afán por parecerse a Ricky Martin, se sometió a más de 30 cirugías plásticas.

Si bien perdió la cuenta a cuántas cirugías se sometió, sabe que gastó más de un millón de pesos. "Ahora quedé más lindo que Ricky Martin, ¿no? Me hice un montón de operaciones en la cara: me hice la nariz, el mentón, los labios…En ese momento no tenía la distinción de decir 'quiero ser la mejor versión de mí mismo', entonces dije '¿quién le gusta a todo el mundo? Ricky Martin'. Y la gente me decía que me parecía un poco a él, y yo me la creí", contó.

El joven dialogó con el ciclo Mañanísima y reveló que su deseo de parecerse al cantante puertorriqueño comenzó cuando empezaron a decirle que tenía un aire a Ricky Martin. Fue entonces que agarró una foto del reconocido artista y se dio cuenta que su objetivo era parecerse lo máximo posible al músico. Cabe destacar que el ex participante de Cuestión de Peso fue paciente de Aníbal Lotocki, el cirujano plástico condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a cuatro de sus pacientes. "Tengo una parálisis. Lotocki me rompió un nervio cuando fui a operarme la nariz y el mentón", reveló.

Según recordó, en una de sus tantas cirugías de nariz que se hizo con Lotocki, cuando se despertó descubrió que también le había hecho los pómulos. "Te puse un poquito para levantar", fue lo que le dijo el cirujano. Pero a pesar de eso, aclaró: "Pero no lo denuncié porque fue canje. No puedo reírme bien, ni se me ven los dientes". En ese sentido, remarcó que Lotocki le hizo los pómulos a pesar de que le había dicho que no quería. En entrevistas pasadas, Fran había revelado que los implantes de glúteos fueron los más caros, ya que le habían salido algo así como 50 mil pesos (antes de 2018). "Es la más dolorosa y cara. Las narices también son carísimas. Me hice cuatro, ¡nunca me quedaba bien!", había dicho.

Además, contó que la cirugía reconstructiva del estómago había sido "por canje". "Las últimas fueron una liposucción y me saqué los implantes de los glúteos. A veces miro para atrás y no puedo creer de dónde saqué la plata. Pero la gasté bien. Todos me decían '¿por qué no te comprás un auto?' Y yo les respondía 'el auto sale más caro y dura menos', había relatado el mediático años atrás. De hecho, a través las redes sociales realizó en varias oportunidades descargos donde explicó sin vueltas sus cambios físicos: “Tengo todo operado, el mentón, la nariz, los párpados, el cuello, los pómulos, la frente, los labios, tengo rellenos y botox y sin embargo soy una persona sana, que se ama, se acepta, se cuida y se prioriza”.