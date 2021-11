La tremenda frase de la China a Wanda sobre Icardi: "Fui a Paris para c… a tu marido pero no pudo”

Parece que fue hace un año. Pero no. El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia Suárez sucedió hace apenas tres semanas. Para recapitular de una manera breve hay que recordar que la mediática dio a conocer el affaire con una frase en su cuenta de Instagram: “Otra familia que te cargaste por zorra”. La opinión pública hizo lo suyo y apuntó contra la China. En cuestión de horas, Yanina Latorre, vocera exclusiva de Wanda, confirmó el romance.

En el medio hubo de todo. Nara se fue de París a Milán. Mauro la siguió. Firmaron el divorcio. Él le dejó todo y escribió una larga carta muy machirula. Ella lo perdonó porque creía que sólo había sido un encuentro virtual. Regresaron a París. Pero, unos días después, Wanda recibió un mail de un ex amigo de la actriz en el que le detallaba que su marido y Suárez se encontraron en un hotel de París mientras ella estaba en la semana de la moda en Milán con su hermana Zaira Nara.

¡Se armó! Ella lo encaró, le mostró las pruebas. A él no le quedó otra que aceptar. Primero le dijo: “Fui para no quedar como un boludo”. Después le confirmó que él y la China se besaron pero le juró que no tuvieron sexo. Indignada, Wanda lo dejó por segunda vez a Icardi. Y decidió llamar a la China. Ahí se dio un capítulo increíble en esta historia del que solo se sabía que la China le dijo: “Nos vimos pero él no pudo”. Después Mauro le explicó que se sentía mal porque tenía fiebre y se fue. Con el pasar de los días, Wanda lo perdonó.

Reconciliación. Viaje romántico. Fotos y videos en redes sociales. Wanda y Mauro dejaron país por unos días y partieron a Dubai. El plan era jurarse amor para siempre. Y lo dejaron en claro en Instagram, donde ella se encargó de mostrar que la China ya es parte del pasado.



"Después de cuatro días inolvidables, volvemos a casa. Nos esperan las cinco personitas más importantes de nuestras vidas", escribió la empresaria en su cuenta de Instagram y compartió una foto en la que se la puede ver abrazada a su marido. Fue la primera foto que publicó junto a Icardi, después del posteo que realizó el 27 de octubre con motivo del quinto cumpleaños de su hija menor.



Luego, ya desde París, Wanda siguió compartiendo historias en sus redes sociales y decidió compartir una reflexión publicada por Pitty, la numeróloga: "Cuando es un amor verdadero, resiste tiempo, distancia y vence cualquier obstáculo". Después Icardi publicó un poema junto a una foto con Wanda en Dubai: "Vivimos momentos únicos, de esos que no vuelven; de esos que son instantes; de esos que nos llenan por un ratito, de esos que son por un segundo, pero que son para siempre".

Pero mientras la paz de la pareja parece haber revivido, se dieron a conocer nuevos detalles de la charla entre Wanda y la China Suárez sobre el encuentro en la habitación de un hotel de París, después de un flirteo por Telegram que duró varios meses.

La encargada de dar a conocer una de las frases más duras de la actriz fue, por supuesto, Latorre, quien lanzó: "Esta chica, que indudablemente es una atrevida, primero le pidió a Wanda que le hiciera la segunda en armar como un argumento o una treta para que no quedara tan mal a los ojos de la gente, porque notaba mucha agresividad en las redes sociales y empezaba a sentir lo mismo cuando salía a la calle. Parece que estaba un poco preocupada. ¿A ustedes les parece? Es una locura".

Y continuó: “¿Sabén qué? Lo más fuerte vino cuando a Wanda le hizo una pregunta a la China: ‘¿Para qué fuiste a París? ¿podés decirme?´. Y muy suelta de cuerpo esta chica le contestó: ‘Fui para cogerme a tu marido, pero no lo pude hacer. Quedate tranquila que no me lo pude coger´. Ahí Wanda se enojó y le dijo: ‘Ya nos vamos a cruzar vos y yo´”.