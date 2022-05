La tremenda reacción de la familia de Melchor ante el envío de una corona de los Pettinato al velatorio

El incendio fatal se produjo cerca de las 23:40 del lunes 16 de mayo, en el piso 22 de un departamento ubicado sobre la calle Aguilar al 2300. Cómo se supo después del accidente, el inmueble era propiedad de Felipe Pettinato, uno de los tres heridos y amigo de la víctima, Melchor Rodrigo, quien falleció por quemaduras graves y ayer por la mañana fue velado en Olivos donde estuvieron reunidos amigos y familiares para luego realizar una misa en su honor en Escobar.

"Hoy temprano llegó una corona, por lo que me cuentan decía: Familia Pettinato", aseguró ayer un cronista de un magazine matutino de noticias No obstante, este presente no tuvo buena repercusión por parte de los íntimos del médico fallecido."La familia de Melchor Rodrigo pidió que la sacaran del lugar", afirmó el movilero. Y siguió: "Es lo que me cuentan que sucedió, que la familia habría pedido que la corona no quede en la sala donde se estaba realizando el último adiós a Melchor Rodrigo".

Por su parte, después de permanecer en la la clínica Zabala, se dijo luego que Felipe fue llevado a un instituto de salud mental en Belgrano. Según un programa de espectáculos de la tarde, el personal de la policía como del propio sanatorio formaron un cordón para sacarlo y su hermana, Tamara, lo estuvo acompañando de cerca.

Aún así, esta mañana fue trasladado a un clínica psiquiátrica en Escobar, donde también se encuentra el cantante Pity Alvarez.

"¿Tu hermano cómo se encuentra?”, le pregunto un cronista a Tamara Pettinato, hermana de Felipe. No obstante, no recibió respuesta y desarrollò otras preguntas para saber intentar sacarle unas palabras a la columnista radial, pero no hubo caso: “¿No quieren decir nada? ¿No quieren llevarle el pésame a la familia de Melchor? ¿Quieren decirnos cómo está Felipe y por cuánto tiempo se va a prolongar la internación?”.

Tamara continúo su camino agarrada del brazo junto a Cecilia Dutelli, su madre, para subirse a su camioneta. “Permiso, tengo que subir al auto”, fueron sus únicos dichos, aunque con esos minutos se la pudo notar muy afectada por todo lo que està sucediendo.

Unas horas antes había trascendido que se desconoce cuánto tiempo estará internado en el centro, mientras que Ignacio Trimarco, el abogado de la familia Pettinato, declaró que “en estas circunstancias no va a poder indagado ni citado como testigo”.