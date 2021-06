La triste despedida de los concursantes de Bake Off a Agustina Fontenla: "Que injusta que es la vida"

La muerte de Agustina Fontenla, una de las semifinalistas y grandes concursantes que tuvo la última edición de Bake Off que se emitió en 2020 por la pantalla de Telefe, generó gran tristeza entre los seguidores, sus compañeros y el jurado del ciclo que condujo Paula Chaves. Todos ellos utilizaron las redes sociales para despedirla y expresar el dolor por su inesperada partida.

Fontenla era abogada, tenía 31 años y a partir de su gran participación en el reality culinario, estaba comenzando su sueño de vivir de la pastelería. Sin embargo, su salud se vio sensiblemente afectada por el coronavirus en las últimas horas: primero fue trasladada desde San Antonio Oeste -el pueblo de Río Negro en el que residía- hacia la clínica de Viedma luego de que se complicara su cuadro de COVID-19.

Allí le diagnosticaron una neumonía bilateral originada por el coronavirus y fue intubada el último miércoles, a causa de los problemas respiratorios que comenzó a manifestar. El primero en despedirla en las redes sociales fue su gran amigo Ángelo Pedra, quien escribió un emotivo mensaje junto a una foto de ambos: “Te amo amiga. Mi máxima referente para siempre. Descansá, te voy a extrañar mucho”.

Sin poder creerlo, el ex concursante agregó en otro tuit: “31 años, una piba que estaba cumpliendo su sueño de vivir de la pastelería, me hacía feliz verla trabajar tanto. Virus hijo de mil puta”. Marcos Perren, publicó: “Definitivamente no tengo palabras. Hace dos meses estaba compartiendo con Agus y disfrutando cada momento. Hoy me despierto con esta noticia. Que injusta que es la vida, una de las mejores personas que pude conocer. Que en paz descanses Agus”.

Por su parte, Gerardo Domínguez, quizás el participante con el que Fontenla más cómoda se sintió, le dedicó un extenso posteo en Instagram: “Brillá Amiga. Brillá Agus. Brillá en lo alto con tu luz y tu magia. Alegrarnos con tu risa contagiosa. Así vamos a recordarnos siempre, los cuatro del grupo del interior. Siempre unidos, siempre con una sonrisa, hasta en los momentos más difíciles", escribió.

Y agregó: "Gracias por ser parte de nuestras vidas. No te vamos a extrañar porque siempre vas a estar entre nosotros. Te Amamos Mucho Amiga. Gracias. Gracias. Gracias”. Mientras que Agustina Guz, sumó: “Que descanses en paz Agus. Que tu magia queda en cada persona que tuvo la dicha de conocerte. Hermosa persona como pocas”.

Damián Betular homenajeó a la ex participante de Bake Off.

Christophe, ex jurado de Bake Off, despidió a Agustina en Instagram.

Pero las muestras de amor y respeto para con la pastelera no solo incluyeron a sus ex compañeros. Paula Chaves, la conductora del ciclo, también la despidió: “Hasta Siempre Agus. QEPD. Un Beso y Abrazo enorme a su Familia y Amigos.. Que triste Noticia”. Mientras tanto, Damián Betular apeló a un posteó de su foto con un corazón y Christophe Krywonis, ambos jurados del reality, expresó: “Ahora bailás con los ángeles. Descansá en paz, Agustina”.

Agustina Fontenla falleció por coronavirus.

Agustina había llegado hasta las semifinales de Bake Off junto a Samanta Casais, Agustina Guz y Damián Pier Basile, quien terminó siendo el ganador del certamen. A pesar de no haber ganado el concurso, recibió elogios de parte del jurado compuesto por Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar. De hecho, tras su paso por el reality dio comienzo a su propio emprendimiento: "Arte y azúcar”, dedicado a la decoración de tortas y cupcakes.

También había sido designada como Embajadora de las Ciudades del Golfo, por haber promocionado a San Antonio durante el programa. Agustina trabajó como guía turística en la pingüinera del pueblo, un lugar al que homenajeó en una de las primeras tortas que hizo para Bake Off. "Su familia participa del fallecimiento y comunica que sus restos serán trasladados a Parque de Paz para su cremación”, señala el comunicado enviado por el entorno de Fontenla.