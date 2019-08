La triste historia del departamento de soltera de Kate Middleton y por qué lo terminó vendiendo

Corría el año 2002. Con su hija mayor cursando su primer año en la Universidad de San Andrés, Michael y Carol Middleton decidieron invertir 780 mil libras para comprarles un lujoso departamento en uno de los barrios más exclusivos de Londres a sus tres hijos: Kate, Pippa y James. La idea era que los por entonces adolescentes tuvieran un lugar “cómodo” para visitar la capital inglesa, dado que la fastuosa mansión familiar se encuentra en Bucklebury, localidad ubicada a casi 90 kilómetros.

Los padres de la futura reina de Inglaterra trabajaron mucho para convertirse en millonarios. En efecto, se conocieron cuando ambos trabajaban para la aerolínea British Airways y llevaron una vida de “clase media”, hasta que Carol tuvo la original idea de abrir una compañía de cotillón online. El negocio fue un éxito y, de la noche a la mañana, los Middleton se convirtieron en “nuevos ricos”.

Pero en una sociedad como la inglesa, el dinero “no lo es todo”. Conscientes de la firmeza que aún hoy tiene la división entre el pueblo y la aristocracia, los Middleton decidieron enviar a sus hijos a exclusivos colegios para que comenzaran a desenvolverse en la cerrada alta sociedad británica. Y fue en la exclusiva Universidad de San Andrés que su hija mayor conoció en 2002 al príncipe William.

“Al principio, éramos sólo amigos”, advirtió William, el día en el que anunció su compromiso con Kate. “Nos llevó un tiempo conocernos y enamorarnos”, sumó ella. Aunque la relación amorosa comenzó, según ellos, un año después, los Middleton celebraron el ingreso de su hija mayor al “grupo de amigos” del hijo de Lady Di con la compra de la exclusiva propiedad en el barrio de Chelsea.

Aunque William y Kate vivieron la mayor parte de su noviazgo en el departamento que compartían con amigos a las afueras de la Universidad, este era el lugar que elegían cuando querían pasar inadvertidos en Londres. “Todavía nadie sabía que estaban saliendo, así que fue como su nidito de amor por un tiempo”, reconocen desde el círculo íntimo de la pareja.

El lujoso departamento de Kate Middleton, en números

La propiedad fue vendida en dos millones de dólares.

Se trata de un departamento de tres pisos ubicado en el barrio de Chelsea.

Tiene tres dormitorios, dos de ellos en suite.

La decoración es clásica y se utilizó una paleta de tonos neutros, en los que predomina el beige.

Pero los buenos recuerdos pronto llegarían a su fin. Corrían los primeros días de abril de 2007. Kate Middleton y el príncipe William llevaban cuatro años de noviazgo. Las primeras fotos de la pareja llegaron recién en 2004. Todo cambió un año después, cuando ambos se recibieron y no pudieron disfrutar de la intimidad que les ofrecía la Universidad.

Mientras los medios de Inglaterra esperaban con ansias el anuncio del compromiso real, el príncipe William tomó una decisión que desconcertó incluso a la Reina: tras recibir su diploma, se sumó en octubre de 2005 a las filas del ejército británico en Westbury. El entrenamiento era de sólo seis meses, por lo que la prensa seguía especulando con la inminente boda real.

Con William en el ejército, Kate se instaló de modo definitivo en el departamento que le habían comprado sus padres en Londres. Se veían los fines de semana y la relación comenzó a enfriarse. “Con el tiempo, él dejó de verla. Le decía que no podía salir por su entrenamiento, pero a Kate le llegaban fotos de William de fiesta en boliches”, confiaron amigos de la pareja.

"El departamento le recuerda a Kate las peores épocas de su noviazgo con William. La soledad que sentía cuando él no la quería ver los fines de semana y cómo se enteraba de las infidelidades por los medios. El departamento se convirtió en una suerte de búnker para ella, que ya no podía salir a la calle sin ser reconocida".

De acuerdo al entorno de la actual duquesa, jamás regresó al lugar después de su casamiento con William. "Se debe sencillamente a que no tiene buenos recuerdos. El departamento representa para ella uno de los peores momentos de su vida. Así que no quiso saber nada con la propiedad".

Mientras tanto, los medios comenzaron a asediar a Kate, que se había instalado en un lujoso departamento londinense que le regalaron sus padres. Con 24 años, se convirtió en una de las mujeres más fotografiadas del mundo y el acoso de los medios preocupaba a la Familia Real. “Como no era un miembro oficial, no podían hacer nada: ni siquiera ponerle protección”.

Los medios la criticaban por no tener un trabajo. La apodaron “Waity Katie” –Katie, la que espera-. “Ella odiaba ese apodo. Los medios planteaban que lo único que hacía con su vida era esperar el compromiso con William, pero no tenían en cuenta que como ‘novia real’ tenía muchas limitaciones. Estaba en el límite: no era miembro de la Familia Real, pero tampoco podía hacer lo que quisiera”.

El frío llamado telefónico con el que William dejó a Kate: "Esto no va a funcionar"

Mientras que la relación con William se enfriaba, Kate decidió tomar el toro por las astas y aceptó un trabajo como compradora de accesorios para el minorista británico Jigsaw. “La relación venía de mal en peor. De hecho, William la dejó por teléfono y ella estaba trabajando cuando recibió esa llamada. Nadie lo veía venir, menos ella”.

Según Kati Nicholl, autora de la biografía Kate, la futura reina, William no estaba seguro de querer seguir con el noviazgo y se sentía presionado tanto por la prensa, como por su propia familia. “El mundo entero esperaba que se casaran, pero él no estaba tan seguro de querer hacerlo. Le gustaban otras chicas, quería divertirse”.

Fue entonces cuando, agobiado por la presión, el hijo de Lady Di levantó el teléfono y dio por terminada la relación. “No puedo seguir adelante con esto, sencillamente no va a funcionar. No es justo para vos”, fueron las palabras con las de William. Kate, del otro lado del teléfono, no podía entender lo que acababa de escuchar. Después de todo, llevaba meses preparando su casamiento.

“William se sentía sofocado por la relación. Era joven, tenía ganas de experimentar otras cosas. Todo el mundo esperaba que se casara y sentara cabeza, pero él tenía otras intenciones”, advirtieron amigos de la pareja. “Kate, por su parte, estaba preparando el casamiento. Para ella la separación fue durísima”.

El incómodo momento en el que le preguntaron a Kate por la separación con William: "En ese momento no fue algo que me hiciera feliz"

En efecto, la actual duquesa confesó el malestar que sintió tras la ruptura durante la primera entrevista que dieron como pareja el día que anunciaron su compromiso oficial. Fue en noviembre de 2010. “En ese momento no fue algo que me hiciera feliz, pero creo que con el tiempo me hizo una persona más fuerte. Me permitió conocer cosas mías que no veía. Cuando sos chico, una relación puede consumirte mucho. Así que creo que me hizo bien, aunque en ese momento no lo veía de esta manera”.

William también habló al respecto. “Éramos chicos, acabábamos de salir de la universidad y estábamos encontrándonos como personas. Estábamos creciendo, necesitábamos un poco de tiempo y creo que en retrospectiva nos hizo muy bien”.

La separación fue un golpe duro para Kate. “Estuvo muy mal, pero por el otro lado entendió un poco el juego de William. Empezó a mostrarse en todos lados, salía todas las noches con amigos. Le mandaba un mensaje claro: ‘Mirá lo que te estás perdiendo’”, señalan amigos de la pareja. Y, en efecto, William seguía atento todos los movimientos de su ex.

“Kate fue una estratega y la clave principal de su reconciliación con William tuvo mucho que ver con el hecho de que jamás habló con los medios. Tampoco le permitió a su entorno que revelaran detalles de su relación con William. Sabía que si comenzaban a filtrarse intimidades sería imposible la reconciliación”.

Por ese entonces, William y Harry organizaban un concierto en homenaje a su madre. Se cumplían diez años de la muerte de la princesa Diana y los príncipes organizaron un show a beneficio en el estadio de Wembley. Ese primero de julio de 2007, la imagen de Kate junto a su hermano y amigos no pasó inadvertida. Si bien no compartió el palco con su ex novio, la prensa coincidió en que su presencia era una confirmación del acercamiento de la pareja.

La advertencia de la Reina y el príncipe Philip a William: "No juegues con Kate si no pensás casarte con ella"

¿Cuánto tuvo que ver la Reina y el príncipe Philip en la reconciliación? Mucho. “CuandoWilliam y Kate empezaron a verse de nuevo, la Reina lo sentó y le habló con claridad. ‘Si no querés que termine como tu mamá, vas a tener que casarte y comprometerte con la relación. Si no querés hacerlo, no vuelvas con ella. La vas a lastimar’”.

“Después de la muerte de Diana, la Reina le dejó en claro a la familia real que quería que sus nietos se casaran por amor. Había aprendido de la experiencia con Carlos y no quería que ellos también se vieran atrapados en un matrimonio que los hiciera infelices. Por eso, cuando William se reconcilió con Kate, ella fue muy clara”. Lo mismo hizo su marido, el príncipe Philip. “No juegues con ella si no pensás en casarte”.

La reconciliación llegó justo antes de que Kate participara en una carrera de remo por el río Támesis. Era para caridad y los medios no paraban de sacarle fotos durante los entrenamientos. Emma Sayle, una de las mejores amigas de Kate y la madrina del príncipe George, confirmó en una entrevista a Vanity Fair que ese fue el momento en el que decidieron volver a darle una oportunidad a su relación.

“Durante la separación, Kate estuvo en contacto todo el tiempo con William. Él estaba muy orgulloso de que ella participara de la carrera y planeaban encontrarse en la línea de llegada, pero no querían que la prensa los vieron. Así que, por cuestiones de seguridad, Kate se retiró de la carrera y se encontraron en secreto. En ese momento decidieron que era una tontería estar separados porque se amaban”.

El pacto secreto de William y Kate antes de casarse

En agosto del 2007, la reconciliación era un hecho. William y Kate hicieron un viaje secreto a las islas Seychelles y fue en ese momento en el que hicieron un pacto: se iban a casar, pero todavía no pondrían fecha. “Era importante para Kate saber que el compromiso era real. Para William era sacarse un peso de encima, no querían que los medios los siguieran presionando con el tema”.

De a poco, la pareja volvió a mostrarse en público. Kate volvió a participar de eventos oficiales, fue recibida por la reina y recibió una custodia adicional que fue costeada por el príncipe Carlos. Finalmente, el 16 de noviembre de 2010 la pareja anunció su compromiso en el palacio de Buckingham.