La tristeza de Piñón Fijo tras la pelea con sus hijos: “Extraño mucho a mis nietos”

Hace tres meses, un escándalo rodeo a Piñón Fijo. Tras una dura separación de su esposa Karina Suárez, con quien estuvo casado durante cuatro décadas, se peleó con sus hijos Sol y Jeremías. De ahí en más, el payaso no pudo ver más a su nieta Luna y jamás pudo conocer al segundo hijo de Sol, llamado León. Desde entonces, estuvo sumergido en la tristeza y el dolor, mientras los detalles de la pelea salían a la luz.

Ahora Fabián Gómez, más conocido como Piñón, afirmó: “Fueron días difíciles estos últimos, no solo por mí sino por los que amo, quiero y que pagan las consecuencias por mis acciones. Como bien me dijeron muchas personas, en todas las familias hay discusiones, desencuentros, búsquedas, reencuentros, y nosotros no somos la excepción, en la nuestra también pasan esas cosas”.

Y continuó durante la entrevista que le hicieron en el Canal 12 de Córdoba: “Yo debo reconocer que soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo no ahorro energías a la hora de pelear por lo que creo justo, y muchas veces objetivamente quizás no siempre lo sea”.

Un tanto filosofo, Piñón también afirmó: “Uno se ha puesto viejo, pero feliz. Tratando de aprender un poco de la huella, del camino. Quizás cuando uno era más joven y era más arrebatado, quería que las cosas fueran ya y como yo quiero. Y cuando se entrelazan historias y caminos de vida que tienen que ver con seres que uno ama, uno también tiene que aprender a esperar y tratar de ser cauteloso para no dañar al otro”.

Y en el mismo sentido, dijo sobre lo que siente hacia sus hijos y hacia sus nietos, a quienes no ve desde hace varios meses: “El amor está ahí. Está acá: para los nietos está acá. Cuando me abran la puerta, me van a tener que frenar. Pero, mientras tanto, respeto, cariño...”. Y sumó: “Extraño mucho, mucho, mucho a mis nietos”.

En tanto, dijo sobre su nieta: “Lunita, más que nieta, es una amiga. Teníamos una relación de amigos. Tengo mucha esperanza de que se va a recuperar el vínculo, tarde o temprano. Y a Leoncito no lo conozco, pero también tengo esperanza de encontrarme con ellos y poder contarles, según mi visión, qué pasó. Y seguramente me lo van a preguntar. Y seguramente se lo estarán preguntando con su cabecita y corazoncito”.

Por último, el payaso finalizó: “Para eso hay que defender la sanidad, mientras tanto. No vaya a ser cosa de que cuando te abran la puerta, no puedas estar a la altura de esa sanidad. La obligación que a uno le queda es estar parao, como dice la canción de Rubén Blades. Estar de pie y listo para ese abrazo”.

Hace poco, el conductor infantil había publicado un posteo dedicado a su nieta y había escrito: “Mi loquita hermosa nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño”. En la foto había puesto dos increbíbles hashtags: “#Derecho Nietos” y “#Derecho abuelos”.