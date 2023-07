La tristeza de Rosalía: el apoyo de Lali, su llanto en público y los unfollow con Rauw

Muchas veces, a pesar de no tener canciones en conjunto o de no entablar un tipo de vínculo, los artistas se entienden sólo por el hecho de que contemplan el mismo labor, por lo cual saben de las emociones que se sienten al estar arriba de un escenario o vivir la vida que llevan ellos mismos. Un ejemplo es lo que sucedió con Lali Espósito tras empatizar con la Rosalía, aun sin conocerse, quien lloró y mostró su dolor arriba del escenario por su reciente separación de Rauw Alejandro.

Si bien ninguno de los protagonistas confirmó la ruptura, ya es un hecho de que no se encuentran más juntos por las pistas constantes que brindan en sus redes sociales. En primer lugar, no intercambian ningún tipo de interacción, se los ve en distintos destinos y desde sus círculos íntimos se dejaron de seguir en Instagram. En las últimas horas, quedó en evidencia que el padre de la cantante le quitó el follow a Rauw y el mánager de él hizo lo propio con ella.

Mientras tanto, la oriunda de España se encuentra realizando una gira de shows para culminar con lo que fueron sus últimas canciones que las simplificó llamándolas “Motomami World Tour”, las cuales la llevaron a tener un éxito mundial. Sin embargo, no pudo esquivar la tristeza que lleva a cabo en estos tiempos debido a su pronta separación del cantante de reggaetón.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Hace tiempo, en una entrevista, la catalana había declarado que dejó de creer en el amor hasta que conoció a Rauw y le devolvió todo lo que ella creía que nunca más iba a encontrar. Así fue como pasaron tres años de un vínculo amoroso en donde compusieron canciones juntos, convivieron y hasta se comprometieron hace nada más que cuatro meses. Aun así, cuando se encontraban en plena planificación para la boda, decidieron ponerle un punto final a su relación.

Y por más de que ninguno de los dos aclaró lo sucedido ni brindó declaraciones al respecto, fue la Rosalía quien mostró todo su dolor en su último recital en el Lollapalooza de París, en donde no pudo contener las lágrimas y la tristeza que está pasando en este momento al cantar la canción llamada “Beso” que compuso junto a él y que fue lanzada hace nada más ni nada menos que cuatro meses, cuando a la vez anunciaron que se iban a casar.

En sus recitales, era una cotidianeidad que antes de comenzar a cantar la canción, mientras de fondo se empezaba a escuchar la melodía, ella le dedicara unas palabras de amor a su pareja por todo lo que conlleva el single. Pero ahora, optó por brindar un sentido mensaje haciendo hincapié a lo sucedido. “El amor siempre viene y va y es algo que no puedes buscar pero que suerte cuando te encuentra. Cuando viene y te sientes lleno por dentro, como que no te falta na’. Pero hoy tengas este feeling o no lo tengas, esta canción es para ti”, dijo.

Y a pesar de que lo que más circuló en redes fueron los videos de aquel momento en los cuales se la vio triste y decepcionada, más tarde escribió una despedida en un posteo en su Instagram personal para cerrar la etapa con todo lo que significó su último álbum y con ello, todo lo que la llevó a vivir hasta acá, incluso con su pareja.

"Se terminó Motomami, pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todxs lxs motomamis del mundo por haberme dado tanto amor durante todo este tiempo", explayó la cantante.

Y a pesar de que muchos artistas y miles de personas empatizaron con su situación, la que no quiso dejar pasar el momento fue Lali, quien le dedicó unas sentidas palabras mediante su cuenta oficial de Twitter al hacer hincapié en los artistas que se suben al escenario con el “corazón roto”, lo cual considera algo “amoroso con uno mismo y con el público”.

“Es muy fuerte cuando los artistas nos subimos a un escenario con el corazón roto, con una gran pena o después de que algo o alguien nos haya atravesado... me resulta un actor difícil al igual que amoroso con uno mismo y con el público”, detalló la dueña de “Disciplina”.