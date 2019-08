La tumba secreta de Lady Di: dónde está su cuerpo y el operativo de inteligencia que engañó al mundo

Lady Diana Spencer, la difunta princesa de Gales, murió en un accidente automovilístico el 31 de agosto de 1997, cuando vacacionaba en París junto a su por entonces novio, el empresario Dodi Al-Fayed. Su cuerpo fue repatriado por el propio príncipe Carlos, quien viajó junto a sus ex cuñadas para reconocer el cuerpo. Qué pasó durante los tres días previos a su masivo entierro y por qué mintieron sobre su tumba.

La muerte de la princesa causó una suerte de “histeria masiva” en Inglaterra. Miles de personas viajaron a Londres para dejarle flores en la puerta del Palacio de Kensington y, de acuerdo a los propios biógrafos de la familia real inglesa, fue el momento de mayor tensión entre la Reina y la sociedad. Los ingleses responsabilizaban a los fotógrafos y a la Corona por la muerte de la “princesa del pueblo”, tal como la bautizó el por entonces primer ministro, Tony Blair.

La tensión llegó hasta Balmoral, el castillo en el que la Reina pasaba sus vacaciones de verano en compañía de su marido, su hijo mayor y sus nietos: William y Harry. Los hijos de Lady Di se enteraron horas después de la muerte, cuando su padre los despertó para darles la noticia antes de que se enteraran por otra persona. La reina, en un intento por resguardar a los menores, ordenó que se sacaran todos los televisores del castillo.

Después de una dura negociación con su madre, el príncipe Carlos logró la autorización de la Corona para traer los restos de su ex mujer en uno de los aviones de la familia real. Cabe recordar que la pareja se había divorciado un año antes y que, desde entonces, Diana ya no podía recibir el trato de “alteza real”. “¡Es la madre del futuro rey de Inglaterra!”, aseguran que le espetó el príncipe a su madre en la acalorada discusión.

El cuerpo de Lady Di regresó el dos de septiembre a Londres y fue trasladado a la Capilla Real del Palacio de Saint James. Se dispuso una habitación para que los más íntimos de la princesa pudieran despedirse y el ataúd permaneció cerrado en todo momento a pedido de la familia Spencer.

“Lo que me resultó llamativo es que no había nadie cuidando el lugar”, reconoció años después uno de los mejores amigos de Lady Di, el argentino Roberto Devorik. “Fui a ese lugar acompañado por la madrina de Diana y no había guardias, ni nada. Me acuerdo que me llamó la atención porque podía pasar cualquier cosa. En ese momento, en Inglaterra se vivían momentos muy tirantes”, detalló en diálogo con el periodista Nelson Castro.

Mientras tanto, las negociaciones entre el Gobierno y la Corona avanzaban en relación al tipo de funeral que debía brindársele a la difunta princesa. La familia Spencer quería un servicio privado y la reina estaba de acuerdo. Sin embargo, las masivas movilizaciones sociales terminaron por torcer la decisión y se acordó que la difunta princesa tuviera un funeral de Estado. En efecto, dada la urgencia del caso, se utilizaron los preparativos que por entonces estaban organizados para la Reina Madre, quien todavía seguía con vida.

“Antes del funeral, llevaron el féretro al palacio de Kensington. Creo que ese fue el momento en el que hicieron el cambio”, precisó el amigo de Diana, quien sostiene que los “íntimos” saben que no está enterrada en Althorp, como todo el mundo cree. “Diana fue muy clara y dejó especificado en su testamento que quería que la enterraran al lado de su padre”, sumó. De ser así, los restos de Diana descansan desde 1997 en la cripta familiar de los Spencer ubicada en la iglesia de Great Brington.

Entonces, ¿es posible que la princesa no esté descansando en paz en la isla artificial que su familia construyó en los jardines del palacio en el que se crió? Miles de turistas visitan anualmente el monumento conmemorativo en forma de templo que ubicado en el castillo que hoy pertenece al Conde Charles Spencer, hermano de Diana.

“Ella no está ahí”, ratificó el amigo argentino de la difunta princesa. “Me lo confirmó Lady Bocker, que era su madrina”, sumó. En efecto, el verdadero entierro de Diana tuvo lugar la noche anterior al masivo adiós que le dieron los ingleses a un sarcófago vacío. “Yo entré al palacio de Saint James, donde estaba el ataúd con Diana, y fui el primero en firmar el libro de condolencias. Estábamos con Lady Elsa Bocker, que era su madrina postiza. Los dos solos frente al féretro y no había un guardia en el palacio”, recordó.

El operativo secreto con el que cambiaron el cajón de la princesa Diana

“El cadáver de Diana estuvo en una morgue por dos o tres días, antes de ser llevado al palacio de Saint James, debido a las discusiones que tenía el gobierno con la Reina, a quien esta muerte casi le cuesta la corona. Al anochecer del día antes del funeral oficial, el cuerpo de Diana fue llevado, diciendo que iba a pasar su última noche en su casa, al palacio de Kensington. Cosa que nos asombró a todos muchísimo porque no tenía lógica llevarlo del palacio de Saint James al palacio de Kensington antes del funeral en la Abadía de Westminster. Al día siguiente salió el ataúd oficialmente hacia la abadía”.

¿En qué momento se produjo el cambio? “Hay dos posibilidades. O ella no estaba desde el vamos dentro del cajón en el palacio de Saint James o fue cambiada de ataúd la noche antes del funeral oficial, en el Palacio de Kensington. O cuando la llevaron a la morgue y la sacaron para llevarla al palacio ya no había nadie dentro de ese cajón. Me llamó la atención que en Saint James había un cirio prendido y no hubiera ninguna guardia ni real ni nadie acompañando dentro o fuera de la puerta de la capilla”.