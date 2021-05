La TV color cumple 41 años y en BBN recopilamos los momentos más kitsch para ver una y otra vez

Este sábado se cumplieron 41 años de la primera transmisión de la televisión a color en el país. Si bien esto tuvo un comienzo breve y experimental durante el Mundial de fútbol de 1978 -hubo transmisiones en color durante la máxima competición de fútbol, pero no para los hogares, sino en cines y en el Luna Park donde se proyectaba la transmisión en color que iba dirigida al exterior en pantalla gigante- no fue hasta el 1º de mayo de 1980 que se lanzó oficialmente.

En 1979, Carlos Montero asumió como gerente artístico de Canal 7 y pasó a llamarse Argentina Televisora Color (ATC), mudándose del subsuelo del edificio ALAS, en calle Viamonte y Leandro Além, a su actual edificio de Figueroa Alcorta y Tagle. La emisora siguió transmitiendo en blanco y negro hasta que se lanzó oficialmente la pantalla a color de manera estable por Canal 13, de la mano de Lidia Satragno, mejor conocida como Pinky, mientras que Fernando Bravo hacía lo propio por ATC.

Debido a su popularidad, la periodista, política y actriz terminó convirtiéndose en la cara de la primera transmisión a color junto a su ya histórico anuncio: “Señoras y señores, con ustedes, la televisión a color”. Se estima que por aquel entonces habían solamente unos 300.000 televisores cromáticos que en el país recibieron la primera imagen: que fue la bandera argentina flameando frente a los mástiles de un navío y al son de Aurora, segundos después del inicio del Día del Trabajador.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Durante estos 41 años, la televisión a color pasó por momentos únicos, muchos otros olvidables y cientos de miles de bloopers que hicieron divertir a propios y extraños. BigBang reunió nueve de los momentos que hasta el día de hoy siguen despertando carcajadas en los argentinos para celebrar un nuevo aniversario del acontecimiento que marcó un antes y un después en la pantalla chica argenta.

1. ¿Qué llevó Diego Maradona a la casa de Gran Hermano?

En 2001, la producción de Gran Hermano logró que Diego Armando Martadona accediera a la famosa casa ara hablar con sus integrantes. Durante la secuencia, los "hermanitos", al no poder creer su presencia, corren a abrazarlo. Luego el crack hace "jueguitos" con una pelota y deja caer un paquete. A partir de ahí se creó un mito: ¿era droga lo que Maradona les llevó a los chicos?

El mismo estuvo vigente durante más de 15 años, hasta que el 26 de mayo de 2016 Marcos Gorban, primer productor de GH, contó toda la verdad. "Si comían o no comían no les importaba. Había cinco chicos que fumaban y eran muy adictos al tabaco", comenzó diciendo y luego agregó que la desesperación de los participantes era tan grande que "se fumaban la alfalfa de la vaca porque ya se habían fumado el té".

Luego surgió la idea de que "El Diez" entre a la casa. "Con un productor dijimos: 'Si Maradona entra sin tabaco, se lo van a fumar a él'. Entonces le dimos dos atados de cigarrillos. Se los di yo", dijo y prosiguió: "Lo envolvíamos en papel blanco porque si no era un chivo. Ese día el programa tuvo 25 puntos de rating, dos millones y medio nada más que en Capital Federal y Gran Buenos Aires viendo eso", reveló.

2. El topless de la cantante Noelia con Susana Giménez

Noelia Lorenzo fue de la intérprete del popular hit de los 90's como "Yo soy Candela", la canción que hizo bailar a miles de fanáticos y por la que la artista llegó al programa de Susana Giménez. Allí, mientras cantaba, realizó un fuerte movimiento y su remera le jugó una mala pasada dejándola semi desnuda en vivo, ante una audiencia que superaba tranquilamente los 20 puntos de rating.

Al volver cubierta completamente, la artista terminó la canción y Susana, le dijo: "Vamos a reírnos un rato. Vení, mi amor". Pero ya era tarde, dichas imágenes recorrieron el mundo. Actualmente, Noelia sigue haciendo presentaciones y bailando sobre el escenario y si bien sigue dedicándose a la música, vende lencería erótica y juguetes sexuales.

3. La histórica pelea de Mauro Viale y Alberto Samid

La pelea que protagonizaron Mauro Viale, quien falleció el pasado domingo 11 de abril, y el empresario de la carne Alberto Samid es una de las más recordadas de la televisión. Todo ocurrió en el 2002, en medio de la fuerte crisis económica que azotaba al país, cuando el conductor de América TV decidió invitar al empresario de la carne a su programa.

En medio de cruces, el empresario disparó: "Me cuesta entenderlo porque no sé cómo se llama usted". Hacía referencia a que Mauro Viale no era el verdadero nombre del periodista, sino un seudónimo que utilizó a lo largo de toda su carrera. Fue entonces que el periodista lo acusó de evadir impuestos, mientras Samid insistía sobre el apellido del conductor. Pero el punto máximo de tensión se vivió cuando Viale lo acusó de avalar el atentado a la AMIA.

La respuesta de Samid, claro está, no se hizo esperar y luego de una frase comenzó a propinarle golpes director al conductor, quien no se quedó de brazos cruzados. "Usted no puede decir semejante barbaridad; usted se tiene que arrepentir de lo que dijo", fue la primera reacción de Samid y luego comenzó a golpear en vivo a Viale. El periodista respondió y siguieron a las piñas al aire, mientras que los presentes amagaban con separarlos.

4. El día que Menem jugó para la Selección Argentina de Maradona

El difunto ex presidente jugó en 1989, a sus 59 años, ante unos 40.000 espectadores, en el campo de Vélez, los 90 minutos al lado de todas las figuras de la selección argentina. Menem, que se alineó de centrocampista, con la número 5 en su espalda, cumplió el sueño de todos los argentinos de vestir la camiseta del equipo nacional. "Soy presidente de Argentina y estoy jugando al lado de estos astros, ¿qué más puedo pedir?", dijo en aquel entonces.

Había 40.000 espectadores, aunque el partido se televisó en directo y se recaudaron poco más de dos millones de pesetas con fines benéficos. Al por entonces presidente, los futbolistas le trataron con cierto respeto. Apenas le marcaron y le dejaron espacio para maniobrar con la pelota. El diario La Nación calificó en su página de deportes con un seis la actuación de Menem.

5. María Amuchastegui, la profesora de gimnasia “leyenda” de la TV y el mito del gas

María Amuchástegui murió a los 64 años producto de un ACV. Su talento la convirtió en una renombrada figura de la televisión en la década del '80. De hecho, sus programas Buen día Salud y Buen día, María marcaron una época. Gracias a estos ciclos, fue la precursora del fitness en la TV argentina llegando a darle clases privadas a Susana Giménez, Antonio Gasalla y Carlos Perciavalle.

Pero algo ocurrió en 1986. Y ese, prácticamente, fue el final de su carrera. El mito sostiene que a Amuchástegui se le escapó una flatulencia en uno de sus programas. Y aunque el hecho podría haber pasado desapercibido, o tomado como una simple anécdota divertida, lo cierto es que ocurrió todo lo contrario. Los canales, uno a uno, le fueron cerrando las puertas hasta dejarla en el olvido.

En una entrevista con Jorge Guinzburg en La Biblia y el Calefón, casi veinte años después de aquel momento, Amuchástegui se refirió al hecho por primera vez. "Después de tantos años, soy el único que le da la posibilidad a María Amuchástegui de decir sí o no", anunció el conductor. Ella contestó: "¿Vos sabés una cosa? A mí nunca se me escapó. Ni frente a la cámara ni afuera. Tengo un control absoluto".

6. Racing se consagró campeón y un hincha sacó a pasear a su "abuelo"

La última consagración de La Academia generó una fiesta en el Obelisco a la cual no faltó nadie. Incluso, un hincha decidió llevar los restos de su abuelo a la celebración y posó para las cámaras con una calavera. El hombre, se llama Gabriel Aranda y le dijo a TNT Sports: "Traje a mi abuelo, Valentín. Lo saqué del nicho todo el tiempo que jugó Racing. Es la cábala. Está orgulloso porque lo saqué".

En la previa del partido con Tigre, el fanático también había llevado la calavera al banderazo en apoyo al plantel. Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en dar la vuelta al mundo por la web.

7. Ricardo Fort y el reto a su madre por haber cortado la luz

Son muchos y muy variados los momentos de Ricardo Fort en la tevé, pero hay uno que es el más recordado: cuando retó a Marta por haber causado un cortocircuito que dejó la casa del "Comandante" sin luz. "Mamá, sacá la mano de ahí carajo, se acaba de cortar la electricidad porque metiste tu cuchillo, te vas a quedar electrificada loca", se le escucha al productor teatral, quien luego de que ella le contesta "bueno, no importa, de algo hay que morir", afirma "no lo puedo creer".

Saqué el pan, Ricardo", le dice ella, tratando de justificarse. "Cortaste toda la luz, tocaste algo que había ahí", insiste él, justo cuando vuelve la electricidad a la casa. "Eso tienen que arreglarlo porque no puede ser", termina diciendo la madre del chocolatero, mientras él cierra con un "sacalo, desenchufalo".

8. El bizarro momento en que Soledad Silveyra se lo comunicó a una participante de Gran Hermano la caía de las Torres Gemelas

El 11 de septiembre de 2001, hace 19 años, dos aviones se estrellaron contra las torres gemelas de Nueva York. Un tercero se estrelló contra el Pentágono y un cuarto, que se dirigía al Capitolio, jamás llegó a destino y explotó en el aire en Shanksville, Pensilvania. Se trataba de un atentado planificado por la red islámica Al Qaeda.

Fue un día difícil para el mundo, claro que sí, aunque fue un día más (fácil o difícil, según cómo se lo mire) para los participantes de Gran Hermano, que no se enteraron de lo que ocurría afuera de la Casa. Por entonces, el programa estaba en pleno auge: la segunda temporada había comenzado muy poco después de la finalización de la primera.

Caro (Carolina Chiappetta) salió el 15 de septiembre de la casa y, tal como sucedía en el programa, la conductora, Soledad Silveyra, la entrevistó a la salida. En un momento dado, a Solita (quien sabe si buscando un momento emotivo y alto impacto televisivo, quién sabe si porque pensó que era el momento indicado para comunicar la noticia, quién sabe si porque respetaba un guión) se le ocurrió hacerle saber a Caro, todavía atribulada por la salida de la casa y las circunstancias de su micromundo, lo que había ocurrido en las Torres Gemelas. Solita, entonces, juntó coraje y empezó a hablar: su monólogo quedó en la historia grande de la televisión argentina, aunque no sabemos muy bien en qué estante.

9. A 15 años del “mañana te compramos cuatro” de Susana Giménez

Guido Scardia tenía seis años cuando fue convocado al ciclo de Susana Giménez para mostrar sus mascotas: una tarántula y una salamandra. Lo que pasó después quedó grabada en la retina de todos: Guido sacó de un recipiente de plástico -"lo llevé ahí porque la pecera de mi casa era muy grande"- a Sala, como le decía al animal, y se la mostró a la conductora. “Por qué tiene la boca abierta?”, quiso saber la conductora. “Muerde pero no tiene dientes. No duele”, le aclaró su invitado.

¿Ah, no duele? A ver...”, siguió Susana e introdujo su dedo en la boca del animal. Rápidamente, agitó su mano y la salamandra se desplazó por el estudio. Mientras la diva se recuperaba del susto, el niño comenzó a llorar al perder de vista a su mascota. Entonces, apareció un integrante de la producción y comenzó la intensa búsqueda entre la escenografía. “¡Agarrásela!”, le pidió la conductora a los gritos, y le habló al niño, quien en medio de un llanto se sumó al pedido: “¡Dale!”.

Desbordada por la situación, Giménez se vio obligada a mandar un corte comercial con el fin de resolver el incidente. “Mañana te compramos cuatro si querés. Pero ahora la vamos a encontrar”, prometió antes de salir del aire. Luego se sumaron más "Susanos" a buscarla y también llegó el papá del nene, que la terminó encontrando.