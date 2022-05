La última entrevista de Pettinato antes del incendio y el resultado de la pericia clave al cuerpo del médico

Felipe Pettinato permanece internado en una clínica psiquiátrica mientras la Justicia avanza con la investigación del incendio en el que murió su amigo, el neurólogo Melchor Rodrigo. La última nota que dio antes de la tragedia y las hipótesis que barajan los investigadores: ¿el fuego fue intencional?

En agosto del 2021, el hijo de Pettinato brindó una breve, aunque ahora relevante entrevista, en la que habló de su salud mental, sus adicciones y la denuncia por abuso sexual que le inició su ex cuñada.

"El rubro en el que yo estaba se desplomó como muchos rubros (por la pandemia). Me está costando volver a estar", reconoció en alusión a los problemas económicos que enfrentó por la imposibilidad de realizar sus shows producto del Covid-19.

Consultado sobre la denuncia por abuso, Felipe aclaró: "La causa sigue avanzando de la manera correcta y bien. Porque soy cien por ciento inocente". En su momento, el artista aseguró que estaba sobrio y desmintió a su propia familia, quien luego del incendio reconoció que tenía una adicción a las pastillas psiquiátricas.

"De salud estoy bien. No tomo ni una gota de alcohol, ni nada para dormir", aclaró de inmediato. Atento a la esquiva respuesta, el cronista le preguntó por el brote psicótico que su hermana Tamara había hecho público meses antes de la nota.

"Pasé por muchísimas crisis porque me separé en pandemia, como muchísima gente. Así como perdí trabajos, también me separé en pandemia. El día del niño estuve con Juanita (su hija). Siempre que nos vemos es precioso y con la mamá de mi hija me llevo espectacular", sumó. A la hora de hablar de su lucha contra las adicciones, Pettinato reconoció: "Estoy muy bien. Tengo una personalidad adictiva. Hay que modificar la Ley de salud mental".

El informe médico del cuerpo de Melchor Rodrigo y las hipótesis de los investigadores

En las últimas horas se conoció el resultado de la pericia realizada por la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina. De acuerdo al reporte, se encontraron restos de un "líquido acelerante", que explicaría no sólo la magnitud del incendio, sino también la velocidad con la que se propagó el fuego.

Los restos del líquido se encontraron en las muestras de piel y huesos tomadas del cuerpo del neurólogo, quien se encontraba esa noche junto a Pettinato en el departamento en el que vivía el hijo del conductor, ubicado sobre la calle Aguilar del barrio de Belgrano.

"Se tomaron muestras de la zona más quemada (los miembros inferiores del médico) y el análisis determinó la presencia de un líquido acelerante, que no se pudo determinar", precisa el parte. En off, los investigadores ya anticiparon que podría tratarse de una bebida alcohólica.

Además del líquido acelerante, el peritaje confirmó que el fuego se originó por un "elemento igneo capaz de generar una llama libre", como "un encendedor, un fósforo o pape previamente acondicionado para ser encendido".

Los resultados preliminares de la autopsia del neurólogo confirmaron que falleció por "quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar". Aún no se pudo determinar si se encontraba consciente al momento del inicio del incendio.

Pettinato permanece internado en una clínica psiquiátrica de zona norte. Al momento, no fue imputado y se espera el alta médica para que pueda prestar declaración. La causa sigue caratulada como "incendio y averiguación de causales de muerte".