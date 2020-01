La venganza de Carlitos Balá: lo dieron por muerto, fue a "¿Quién quiere ser millonario?" y ganó $500.000

Luego de que “lo mataran” en Twitter, Carlitos Balá participó de “¿Quién quiere ser millonario?”, donde ganó medio millón de pesos. El cómico participó junto con la también conductora infantil, Laura “Panam” Franco, del ciclo que lidera Santiago del Moro. Balá fue noticia el viernes cuando desde la cuenta de Twitter de un medio periodístico se afirmó que había fallecido.

El propio comediante utilizó su cuenta de Facebook para desmentir la versión. “Quiero aclarar que esta burrada que publicaron es mentira, estaría bueno antes de publicar algo así chequear que sea verdad”, posteó en su cuenta al que acompañó con un video en el que consideró como “un mal tipo” al que difundió esa noticia.

Una vez en el programa de Del Moro, evitó hacer referencia a ese episodio. Junto con Panam llegaron a ganar medio millón de pesos que adelantaron que donarán a la Fundación “Dale Vida”. Fiel a la lógica del programa el conductor le preguntó sobre qué es lo que lo motiva a seguir dando shows cuando ya tiene 94 años.

“El aplauso es emocionante, es un amor recíproco. Siempre sufrí que me aplaudan, no me acostumbré nunca, me hace revivir, me hace vivir como un hombre nuevo. Todos tendríamos que ser actores para gozar eso, es hermoso”, comenzó diciendo Carlitos sentado en el programa junto a su compañera de trabajo y su mujer Marta, muy emocionado.

“Me gusta hacer reír, recorro los hospitales, de chico hacía reír a toda mi familia. Vine para dar alegría”, agregó sobre lo que considera su rol en la vida.

Pero no todo fueron anécdotas sobre su carrera. Es que la esposa del cómico contó una peculiar situación con el Papa Francisco. Es que el Sumo Pontífice se comunicó con Balá para decirle que de chico le gustaba mucho su programa, e incluso los recibió a ambos en el Vaticano. “El papa Francisco me llamó para mi cumpleaños. Me dijo ‘lo veo muy bien’, y le dije ‘¿va a cambiar los lentes?’”, dijo con una humorada Carlitos como es de costumbre.