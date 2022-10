La verdad del escándalo de Margot Robbie y Cara Delevingne : besos, enojo y un paparazzi herido

Las estrellas de Hollywood mantienen un pacto implicito con los paparazzis, es decir, los reporteros gráficos que se dedican a captarlos en su vida cotidiana: cuando se encuentran fuera de la órbita laboral, pueden trabajar pero a la distancia. Una vez que logran un par de imágenes, deben retirarse sin molestar al actor o a la actriz en cuestión, ni a su familia. Y muchos menos invadir su espacio personal.

Con ese manual, la actriz australiana Margot Robbie y la supermodelo inglesa y también actriz, Cara Delevingne llegaron a Buenos Aires para recorrer el sur de Argentina. El plan vacacional sumó a dos amigos, el reconocido productor de cine Josey McNamara y el técnico Jac Hopkins. Ninguno de los cuatro pensaba cruzarse con un paparazzo y por eso la cosa terminó de la peor manera.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El domingo, luego de una cena en el restaurante Patagonia sur, ubicado en La Boca y propiedad de Francis Mallmann, las actrices y sus amigos se retiraban del lugar, cuando Pedro Orquera, un fotógrafo freelance las interceptó y logró unas imágenes. Enojados, los dos amigos de las celebridades comenzaron a correrlo, el fotógrafo intentó huir, pero lo empujaron, lo golpearon en el piso y le provocaron una fractura expuesta en el codo derecho y una herida en la cabeza.

Dicha situación finalizó con el reportero gráfico internado, las actrices que huyeron a bordo de un Uber hacia su hotel y los dos cineastas detenidos en la comisaría de la zona. El escándalo llegó hasta las webs de Estados Unidos, en donde aseguran que el paparazzi tuvo un duro cruce con Margot, quien se habría tropezado por el accionar del fotógrafo y se asustó tanto que pensó que iban a robarles.

Tras la agresión y el traslado al Hospital Argerich, el fotógrafo realizó la denuncia de rigor y los dos ingleses quedaron a disposición de la Justicia. La causa recayó en la Fiscalía Penal en lo Contravencional N° 34 por “lesiones graves”. El abogado del fotógrafo es Matías Morla, en tanto, el de McNamara y Hopkins es Marcos Salt. Por el momento, los ingleses no habían declarado, en tanto, Robbie y Delevingne cancelaron el viaje a la Patagonia.

El relato del paparazzi

Mientras aguardaba para ser operado, Orquera relató cómo fue el incidente con las dos estrellas de Hollywood: "Sufrí una violencia inusitada y les inicié una demanda. “Estoy psicológicamente muy quebrado, muy angustiado. No caigo”. Y agregó: "Las fotos me las encargó una revista, me avisaron que las dos actrices estaban de incógnito en el país, las busqué y las encontré en el restaurante”.

Y explicó: “Cuando salieron e iban a subirse a un coche, las puertas estaban trabadas y se pusieron como locas. Y así logré las fotos. Se la agarraron conmigo, me empezaron a insultar, me prepotearon y salí corriendo rumbo al taxi que me estaba esperando. Me querían sacar la cámara”.

Entonces relató cómo fue que se quebró el brazo: “Venían por mí y me alcanzaron. No sé cuál fue, pero se tiró con todo su peso contra mí en velocidad; y caí al piso con el brazo y choqué contra mi taxi. Fue terrible. La cámara voló y yo veía el hueso al descubierto, la hemorragia y no podía mover el brazo. Perdí la consciencia”.

Después de eso, el taxista que lo trasladaba y Policía pidieron la ambulancia al SAME. “Cuando recobré la conciencia, llegaron los patrulleros. Ahí mismo les marqué a uno de los dos. Lo identifiqué enseguida, el otro estaba en el auto. No pude ver para atrás como para saber cuál me golpeó, pero los dos me corrieron. Así los detuvieron”.

La razón del enojo

No es la primera vez que Margot Robbie visita a Argentina. En 2013, la australiana estuvo varias semanas en el país junto a Will Smith, cuando filmaron Focus. En aquella ocasión las escenas se rodaron en Recoleta, Puerto Madero, Palermo y La Boca. Claro que por entonces, la australiana no era una estrella mundial. Unos meses después, con el estreno de El lobo de Wall Street, su fama se multiplicó.

Por el lado de Cara Delevingne, desde hace años es famosa por su belleza y sus escándalos. Su meteórica carrera en las pasarelas la llevaron a convertirse en una celebridad. A lo largo de los años mantuvo noviazgos con hombres y mujeres y eso la convirtió en un objetivo de los paparazzis.

Desde Jake Bugg a Michelle Rodríguez, de Jack O´connel a St. Vincent, y de Ashley Benson a Jaden Smith, entre otros, la vida amorosa de Cara fue puesta bajo la lupa. A eso se le suman sus adicciones y excesos. Hace poco, el Daily Mail la encontró fuera de sí en el Aeropuerto Van Nuys, en Los Ángeles, California. Pero semanas después, reapareció en el Fashion Week de París, y parecía haber recuperado el rumbo.

En ese punto, parece que su relación con Margot fue fundamental. Las chicas se conocieron en la filmación de la película Escuadrón suicida, de 2016. Por entonces, la australiana había conocido a su actual esposo, Tom Ackerley, y Cara hacía de las suyas entre varios amores. Pero ahora, parece que el destino las encontró.

En varios medios de Estados Unidos y de Inglaterra dan como un hecho que las rubias mantienen un apasionado affaire. No sería la primera vez que Cara enamora a una mujer hermosa que abandona a su esposo por ella. En el juicio por el escandaloso divorcio entre Amber Heard y Johnny Depp, la defensa del actor sacó a la luz un video amoroso de Amber y Delevingne, mientras se besaban en el ascensor de la casa del galán. De hecho, otras fuentes aseguran que las dos solían hacer un trío con el multimillonario y dueño de Tesla, Elon Musk.

Por eso, luego de tantos escándalos, Cara parece haber caído en los brazos de una de sus mejores amigas. El plan de viajar a Buenos Aires y luego a la Patagonia fue de Margot. La idea era encontrar la paz, la diversión y el amor. Pero un paparazzi se cruzó con ellas y toda esa idea perfecta se vino abajo. Esos son los tipos de dramas que viven las estrellas de Hollywood.