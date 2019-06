La verdad detrás del sorpresivo cambio que anunció Tinelli en Showmatch: qué famosos están negociando

Marcelo Tinelli comenzó el programa de ayer anunciando el ingreso de nuevas parejas al certamen de baile de Showmatch y la noticia sorprendió a todos los participantes, en especial a Luciana Salazar y Leticia Brédice que, hasta el momento, estaban sentenciadas y una debía abandonar el ciclo.

"Como se van a incorporar algunas parejas, estamos evaluando, hay un comité de evaluación que está determinando si hay eliminación o no esta noche, porque van a entrar ocho parejas”, explicó Tinelli. “Por ahí no es justo para el que se tenga que ir hoy, porque pueden pensar: ‘¿Cómo yo me tengo que ir para que entre otro? Tres abogados juristas importantes están trabajando en este momento si hay eliminación o no", bromeó, dando a entender que la decisión ya estaba tomada.

No sé cuándo va a terminar el programa. Calculo que para mayo del año que viene ya nos vamos a estar despidiendo"

El conductor le preguntó a uno de los productores del sitio, Federico Hoppe, cuántas parejas pensaban sumar y si se iban a incorporar en el ritmo vigente: la salsa de a tres. "Van a ser entre ocho y diez parejas. Creemos que serán nueve. Por eso estábamos evaluando que es un poco injusto que hoy se vaya una pareja. No sabemos si van a sumarse a este ritmo, porque todavía estamos en la etapa de llamarlos y, además, en este caso se debería invitar a otra figura. Lo más probable es que entren en el próximo ritmo, la cumbia".

El verdadero motivo detrás de la decisión de "alargar" el Bailando

A comienzos de año, Tinelli anunció la llegada de Genios de la Argentina, el segmento de talentos que le iba a permitir al conductor recorrer distintas provincias del país a la vez que descubría los dones más sorprendentes del público: hasta el momento sólo hubo baile y canto. El segmento, como viene ocurriendo hasta hoy, se emite los jueves y los viernes, relegando al Bailando por un sueño a un formato más acotado de sólo dos días: el certamen de baile sale al aire solamente los días lunes y martes. Pero esto, tal como anticipó a mediados de mayo BigBang, cambiará en breve.

La idea del conductor de ShowMatch es que Genios sólo salga al aire los viernes debido a distintos factores que enumeraremos a continuación: desde el vamos, el programa de talentos presenta problemas de normas, coordinación y compromiso. Por ejemplo, el jurado iba a estar compuesto por Patricia Sosa, Los Pimpinela (Lucía y Joaquín Galán) y Valeria Lynch. Pero por distintos inconvenientes, el ciclo no pudo contar una semana consecutiva con el mismo jurado.

Al principio, los cuatro jurados debían evaluar al participante de 1 a 10 estrellas. Al final de la devolución, si el concursante obtenía más de 30 estrellas pasaba a una final esa misma noche. Una vez que todos los artistas deslumbraban sobre el escenario, el jurado volvía elegir entre todos ellos, pero está vez para decidir cuál de esos talentos pasaba a la “gran final” de fin de año.

¿No sería mejor que evalúen todo al final? Claro está, el hombre de Bolívar notó que algo no funcionaba del todo bien y optó por cambiar ligeramente las normas: ahora el jurado en vez de evaluar de 1 a 10 estrellas, pone una nota de 1 a 10 puntos. Algo es algo. Hasta el momento, el 95% de los participantes pasaron a la gran final, lo cual al menos llama la atención. Esto obligó a la producción a dividirlo en dos competencias: una infantil y otra adulta. Al mismo tiempo, el rating de Genios no siempre acompañó. Al principio, el show de talentos arrancó con el pie derecho y generó un buen colchón de audiencia.

Anita, el Bicho y Cubero: quiénes se podrían sumar a la pista del Bailando

En esta línea y teniendo en cuenta que solo convocó a 16 parejas para este año –cuando usualmente llegan a la pista más de 25- el conductor decidió incluir a nuevos participante para extender la duración del certamen de baile. Una de las parejas que podrían sumarse a partir de esta decisión es la de Anita Martínez y Marcos el Bicho Gómez, ex campeones. Otro caso sería el de Micaela Viciconte y Fabián Cubero, los cuales ya recibieron la invitación formar del propio Tinelli a través de las redes sociales. ¿Se animarán? La emisión del Bailando del jueves saldría grabada debido a los compromisos asumidos que tienen los participantes y jurados: por ejemplo, esos días Florencia Peña protagoniza Cabaret en el Liceo.